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Yaşam

16 yılda 10 milyar cep telefonu satıldı

Dünyada 1994'ten beri 10 milyardan fazla cep telefonunun satıldığı açıklandı.

10 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünyada 1994'ten beri 10 milyardan fazla cep telefonunun satıldığı açıklandı.



İngiliz Wireless Intelligence şirketinin araştırmasına göre, birçok ülkede kişi başına birden fazla mobil telefon hattı bulunuyor.

Uzmanlar, 4 milyar hat sayısının 2008 sonunda aşıldığını belirtiyor ve 6 milyar mobil telefon hattı sayısına da 2012 ortasında ulaşılacağını tahmin ediyor.

Mevcut 5 milyar cep telefonu sayısının, mobil telefonların kişisel bilgisayar sayısının üç katı olduğu anlamına geldiğine işaret eden uzmanlar, küresel mobil telefon hatlarının yüzde 47'sine sahip Asya-Pasifik bölgesinin bu büyümenin ana kaynağı olduğunu kaydediyor.

Mobil telefon uzmanları, tüm dünyada 1994'ten beri 10 milyardan fazla cep telefonun satıldığını, pazarın devi Nokia'nın da tek başına 3,4 milyar cihaz sattığını belirtti.

Sektör uzmanları, cep telefonunun yeryüzünün "en bereketli" tüketici elektronik cihazı olduğuna işaret ediyor.


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