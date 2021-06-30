15 yıl sonra aydınlatılmıştı; Mualla Irmak'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Çağlayan'da 2005 yılında ağzı bantlı halde 23 yerinden bıçaklanmış olarak bulunan 45 yaşındaki Mualla Irmak cinayetinde karar açıklandı. Mahkeme, olaydan 15 yıl sonra yakalanan Iraklı Mohammed Kamal Majid Berkhtar’ı, iki farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çağlayan'da bir Jinekologun muayenehanesinde çalışan 45 yaşındaki Mualla Irmak, öldürülmüş olarak bulunmuştu. 3 çocuk annesi kadının ağzının bantlandıktan sonra 23 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Polis olaydan sonra geniş çaplı soruşturma yapmış ancak bir şüpheliye ulaşılamamıştı.

16 yıl sonra çözüldü

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, 15 yıl sonra dosyanın yeniden incelenmesi sonucu Serkan Güvenç'in DNA'sı, Irmak'ın üzerindeki atlette bulunmuştu. Güvenç, yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Adam öldürme', ‘Cinsel saldırı' ve ‘Hürriyeti tahdit' suçlarından hapse mahkum edilmiş, dosyası Yargıtay aşamasındayken tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda ölmüştü.

Olaya ilişkin yapılan incelemeler sonucu, Irmak'ın ağzının kapatıldığı koli bandında parmak izi çıkan Iraklı Mohammed Kamal Majid Berkhtar yakalanmıştı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Majid Berkhtar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, Mualla Irmak'ın kızı Sedef Irmak ve eşi Mustafa Irmak, avukatlarıyla birlikte katıldılar.

Mahkemede beyanda bulunan Irmak ailesi, sanık Berkhtar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

"Gerçek katil elini kolunu sallayarak dışarıda gezmektedir"

Duruşmada beyanda bulunan Irmak ailesinin avukatı Esra Köroğlu, “Huzurdaki sanık ile diğer ölen sanık birlikte tasarlayarak yaptıkları bu cinayeti bir başkasının azmettirmesiyle işlemişlerdir. Çünkü bu kişinin maktul ile doğrudan bir tanışıklığı, husumeti yoktur. Serkan'ın da aynı şekilde maktulle bir tanışıklığı yoktur. Gerçek manada adaletin tecelli etmesini talep ediyorum. Yanımda gördüğünüz kızcağız 16 yaşında annesiz kalmış ve 16 yıldır ağlamaktadır. Çünkü gerçek katil elini kolunu sallayarak dışarıda gezmektedir. Huzurdaki sanığa tekrar sorulmalıdır, hangi saikle işlediklerini, kimin yönlendirmesi ile işledikleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu insanların yüreğine bir nebze olsun su serpilsin. Bırakın vahşice öldürülmesini, arkasından iftiralar atılmakta, maktulün vajinasında DNA'sı bulunduğu halde bu kişi hakkında takipsizlik verilmektedir. Bu kişi hakkında tekrar suç duyurusunda bulunulmasını ve soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

İndirim uygulanmadı

Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan Berkhtar, “Öyle şeylerle hiç alakam olmamıştır. Böyle bir olaya şahit olduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar'a, Mualla Irmak'a yönelik işlediği, ‘Kasten öldürme' ve ‘Zorla ırza geçme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Berkhtar'ın cezasında, uzun süre kaçmış olması ve işlediği suçtan sonraki davranışları sebebiyle indirim uygulamadı.

Kızı konuşmak istedi, başkan izin vermedi

Mahkeme kararını açıkladıktan sonra Mualla Irmak'ın kızı Sedef Irmak gözyaşlarını tutamadı. Kararın açıklanmasının ardından konuşmak isteyen Sedef Irmak, ‘Peki gerçek sanık…' demişken, cümlesini tamamlayamadan, mahkeme başkanı duruşmanın bittiğini söyleyerek söz hakkı vermedi.

Mustafa Irmak ise kızına söz hakkı verilmemesine tepki göstererek, ‘16 senedir annesiz yaşıyor. 6 saniye konuşmasına müsaade etmiyor' dedi.