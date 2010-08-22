16 yıl önceki basın açıklaması belgesel çekimine engel oldu

T24 - 16 yıl önce katıldığı bir basın açıklaması nedeniyle fişlenen yönetmen Eylem Kaftan’ın, yeni başladığı belgesel çekimleri bu fişlemeye takıldı.

Star gazetesinin haberine göre; El Cezire kanalı için bir dizi belgesel çeken Eylem Kaftan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapacağı pilot çekimleri için izin alırken, karşısına ünlü sanatçılarla birlikte 1994’te katıldığı bir basın açıklamasının kaydı çıktı. Kaftan, aradan geçen 16 yıla rağmen hakkında tutulan fişlemenin mağduru oldu.

Belgesel çekimleri yarım kaldı

Kadir Has ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nde öğretim görevlisi olarak çalışan bunun yanı sıra da belgesel filmler hazırlayan Eylem Kaftan, El Cezire kanalı için yaptığı belgesel çalışması sırasında inanılması güç bir olayla karşılaştı. Çekimler için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na izin başvurusu yapan Kaftan’a 16 yıl önce emniyet tarafından hakkında bir kayıt tutulduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bugüne kadar hiç gözaltına alınmamış, sabıkası olmayan Kaftan, kendi çabalarıyla ulaştığı kayıt karşısında ise şok yaşadı. Kayıt 1994’te katıldığı bir basın açıklamasına aitti.

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Aralarında Müjdat Gezen, Lale Mansur, Atıf Yılmaz, Orhan Alkaya gibi isemliren olduğu bir grupla 1 Eylül 1994’te Beşiktaş’ta toplanarak artan terör olaylarını protesto ettiklerini anlatan Kaftan, basın açıklaması sırasında polisler Lale Mansur’u alıp karakola götürdüler. Biz de kendisini yalnız bırakmamak için arkasından gittik. Hiç birimizi gözaltına bile almadılar, sadece ifadelerimize başvurdular. Olaydan sonra hakkımızda bir dava bile açılmadı” dedi.

Mahkemeye bile gidemiyor

16 yıl önceki bu basit olayın İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu havalimanı kurallarına izin engeli için yeterli görülmesi üzerin büyük bir mağduriyet yaşan Kaftan’ın sorunu bununla da sınırlı değil. Kaftan, bir dava kaydı olmaması nedeniyle mahkemeye gidemediğini sadece Emniyet’e verdiği dilekçeyle sorunu çözmeye çalıştığını anlatıyor.

İki günde çözeriz dediler 3 hafta oldu

Emniyet’in ‘İki günde çözeriz’ demesine rağmen sorunun üç haftadır elini kolunu bağladığını anlatan Kaftan “Bu çok münferit ve küçük bir olay gibi görünüyor olabilir. Ama bu gözaltına alınmamış, sabıka kaydı temiz olan insanlar hakkında bile Türkiye’de nasıl fişleme yapıldığının kanıtıdır. Bu sorunun çözülmesi için ben yetkilileri görev başına davet ediyorum” dedi.

