16 yıl önce ortadan kaybolan oğlunun bulunması için yardım istedi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, 2002 yılında 30 yaşındayken, evinin önünden zorla otomobile bindirildikten sonra sır olan, 16 yıl içerisinde defalarca yapılan araştırmalara rağmen izine rastlanamayan market işletmecisi Osman Dikici\'nin bulunabilmesi için babası Kemal Dikici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'dan yardım istedi. Acılı baba, \"Bizim artık isteğimiz oğlumuz öldürülmüş dahi olsa, en azından bir mezarının olması\" dedi.

Karşıyaka\'da market işleten Osman Dikici, 2002 yılı Haziran ayında evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı. O andan itibaren Osman Dikici\'den ne ailesi ne de polis bir daha haber alamadı. Oğlunun bulunması için çalmadık kapı bırakmayan, bu uğurda tüm birikimini harcayan baba Kemal Dikici\'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Hatta Osman Dikici\'nin babası Kemal Dikici ile yakınlarının bu arayışları sırasında, sahte ihbarda bulunan pek çok kişi de ortaya çıktı. Aradan geçen 16 yılda İzmir polisinin zaman zaman yaptığı araştırmalardan da bir sonuç elde edilemeyince dosya faili meçhul olarak kaldı.

OSMAN\'I KAÇIRDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KOMİSER DE BERAAT ETTİ

Polisin araştırmaları ve ailenin anlatımlarından sonra Osman Dikici\'nin kaybolmasında eski komiser B.U. oldu. Sorun yaşadığı kişilere mermili mektup gönderdiği öğrenilen eski komiser B.U. da yargılamanın ardından beraat etti.

\"SON UMUDUMUZ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU\"

Bir süre önce Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, dosyayı tekrar ele aldı ve uzman polislerden oluşan bir ekip de görevlendirildi. Ancak bu çaba da sonuçsuz kaldı. Son 16 yıldır eşiyle yaşayan bir ölü gibi olduklarını anlatan Kemal Dikici, son umutlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi. Kemal Dikici, Bakan Soylu\'nun oğullarının bulunması için çok özel bir araştırma yaptırmasını beklediklerini, bunun yapılması halinde sonuç alabileceklerine inandıklarını dile getirdi. Baba Kemal Dikici, \"Hem ben hem de eşim artık tükenmek üzereyiz. Sağlık durumumuz, psikolojimiz, yaşadıklarımızı kaldırmıyor. Oğlumun bulunması için her yola başvurdum. Bir türlü bulunamadı. Kayıpların ölü yada diri bir gün bir yerde izi bulunuyor ama bizimkinden hiçbir iz bulunamadı. Polis araştırdı ama bulunmadı. Oğlumuz bulunmayınca bizim de umudumuz hep canlı kaldı. Bizim artık isteğimiz oğlumuz öldürülmüş dahi olsa, en azından bir mezarının olması. Böyle ne olduğunu bilmeden yaşamak bir anne baba olarak çok zor. Sayın Bakanımızın sesimize kulak vermesi tek isteğimiz. Bize yardım etmesi en büyük dileğimiz\" dedi.



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