16 yaşındaki Zehra Kaya'dan 20 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde İbrahim ve Hayriye Kaya çifti, kızları 16 yaşındaki Zehra'dan 20 gündür haber alamıyor. Jandarma ve polis genç kızın bulunması aramalarını sürdürürken, kaya ailesi ise kızlarının kaçırılmış olabileceğinden endişe ediyor.

Koçak Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zehra Kaya, geçen 5 Temmuz gecesi uyumak için odasına geçti.

Ertesi gün Zehra'nın odasında olmadığını fark eden ailesi, kızlarını mahallede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Aramalara rağmen sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma yaptığı incelemelerde Zehra'nın cep telefonunun odasında olduğunu ve evden hiçbir şey alınmadığını belirledi. Aile, kızlarının evden kendi isteğiyle gitmesi halinde yanına bazı eşyalarını ve telefonunu alabileceğini söyleyerek kaçırılmış olabileceğini söyledi.

20 gündür kızından haber alamayan baba İbrahim Kaya, "Kızımın bulunması için jandarma, kaymakamlık ve savcılık dahil gitmediğim yer kalmadı. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Kızım kaçırılmış olabilir, hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenler lütfen jandarmaya ya da polise bildirsin" dedi.