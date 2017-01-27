T24 LogoT24 Logo
Yaşam

16 yaşındaki Ukraynalı modele tecavüz efen şoföre 25 yıl hapis cezası!

"Kimseye söylemezsem beni öldürmeyeceğini söyledi; korkudan sesimi çıkaramadım"

27 Ocak 2017 19:17

16 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Diana R.’ye bindiği minibüste tecavüz eden minibüs şoförü Erdem K. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diana R. verdiği ifadede, “Kimseye söylemezsem beni öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım” dedi. 

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Ukraynalı fotomodel Diana R. 2015 yılında Tatil için Türkiye’ye bir arkadaşının yanına geldi. Ancak Levent’ten bindiği bir minibüs tatilini kabusa çevirdi. Minibüste Diana R.’den başkasının kalmadığını gören şoför Erdem K. aracı Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında bir yere park etti. Araç durunca yalnız olduğunu fark eden Diana R. İnmek istediğini söyledi ancak iddiaya göre evli ve iki çocuk babası olan şoför Erdem K., R.’ye, “Hayır dur. Seninle seks yapmak istiyorum” dedi. Minibüste Diana R.’ye tecavüz eden Erdem K. sonrasında ise Diana R.'yi misafir kaldığı evin önüne bıraktı. Olayın ardından Diana R. nin şikayeti ile K. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” ve “hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 19 yıldan 36.5 yıla kadar dava açıldı.

"Korkudan savunma yapamadım"

Açılan davada savunma yapan Erdem K. Diana R. İle birlikte sigara içip sohbet ettiklerini söyleyerek, “Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra müştekiyi oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı” dedi. Diana R. ise ifadesinde, "Elinde bıçakla şoför koltuğundan kalkıp yanıma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında kusura bakma, hoşça kal" dedi. 


25 yıl hapis

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Erdem Karaca'nın cinsel istismar suçundan 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ETİKETLER

Ukraynamodeltecavüzşoför

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24