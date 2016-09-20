16 yaşındaki Türk, Güney Kore'deki ses yarışmasında yarı finalde

Güney Kore'de düzenlenen ses yarışmasında 16 yaşındaki Asel Hallaç yarı finale çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Güney Kore kültürüne olan ilgi, Türkiye’deki “Korecan”ların arasında çığ gibi büyüyor. O “Korecan”lardan biri de Türkiye’de yaşayan 16 yaşındaki Asel Hallaç. Genç yetenek Asel, Güney Kore’de yayınlanan ve yakından takip ettiği ses yarışması “Rising Legend”de yarı finale çıkmayı başardı.

Güney Kore’nin en büyük yetenek ajanslarından biri olan JYP Entertainment’ın 1998’den beri düzenlediği “Rising Legend” için Türkiye’de kendi çektiği videoyu Youtube’da yayınlayarak rakiplerinin arasına katılan Asel Hallaç, ilk etapta 5 bin kişi arasında ilk 50’ye girmeyi başardı. Güney Kore dizilerinin âşığı olan Hallaç, internette tesadüfen haberdar olduğu yarışmanın başvurularının bitimine son 2 gün kala rap şarkılarını seçip videosunu hazırladı.

K-Pop yarışmasında ikinci oldu

Küçüklüğünden beri şarkı söyleyen ve Güney Kore müziğini de çok yakından takip eden Hallaç, yarışmayı kazanabilmek için destekçilerinden “tık” istiyor. Güney Kore’nin ses yarışması için oylama bugün sona eriyor. Genç yetenek Asel, geçtiğimiz ağustos ayında Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kore Pop Müziği (K-Pop) şarkı ve dans yarışmasında da 25 katılımcının arasında 2’nci olmuştu. Hallaç’a ödül olarak 2 bin TL’lik hediye çeki verilmişti.

Kore pop müziğinin Türk hayranı Asel Hallaç, yarışmayla ilgili şunları paylaştı: “14 yaşındayken arkadaşımla izlediğimiz bir Güney Kore dizisi sayesinde başladı hikâyem. Birkaç ay sonra da K-Pop ile tanıştım. Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi çok seviyorum zaten ve Güney Kore’nin bu sektörünü beğendiğim için daha da ilgim arttı. Şarkıcılık konusundaki hayallerim gelişmeye başladı. Bu yarışmanın da olduğunu tesadüfen Youtube’da gezinirken gördüm ve katıldım. Şu an ikinci raunttayız ve 27 kişi yarıştık. Saat başı oy verme hakkı var. Yarı finaldeyim, final oylaması ise 5 gün sürecek. Lütfen linki açtığınızda ‘Vote for me’ yazısına tıklayın. Çünkü yarışma izlemeyle değil, oyla işliyor. Destek bekliyorum.”