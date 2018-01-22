T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yaşındaki Şahadiyenur, lösemiden yaşamını yitirdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıldır lösemi tedavisi gören Şahadiyenur Ocak (16), yaşamını yitirdi

22 Ocak 2018 19:32

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıldır lösemi tedavisi gören Şahadiyenur Ocak (16), yaşamını yitirdi.
Sandıklı\'da oturan Şahadiyenur Ocak\'a yaklaşık 3 yıl önce, İmam Hatip Lisesi 7\'nci sınıfta okurken lösemi teşhisi konuldu. Babası Tahir Ocak 15 yıldır KOAH hastası olan Şahadiyenur Ocak\'ın, yaklaşık 6.5 yıl önce annesi Fatma Ocak\'ı mide kanseri nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan Şahadiyenur Ocak, Isparta ve Denizli başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi gördü.
Yaklaşık 20 gündür de Antalya\'da özel bir hastanede tedavisi süren Şahadiyenur Ocak, bu sabah yaşamını yitirdi. Şahadiyenur Ocak\'ın cenazesinin bugün memleketi Sandıklı\'ya getirileceği ve yarın toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLISANDIKLI Afyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSAR SandıklıOcakSandıklıHatip LisesiBabası Tahir OcakKOAHFatma OcakAilesininOcak IspartaDenizliYaklaşıkAntalyaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24