16 yaşındaki Onur'u öldüren yangın tatbikatı davasında hapis cezası çıktı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2011 tarihinde 'Çok Programlı Lise'de yangın tatbitakı sırasında , tiner bidonunun alev almasıyla ölen 17 yaşındaki Onur Akgün'ün ölümüne ilişkin davada kararıyla bir ilke imza attı. Mahkeme, ölüme çok sayıda öğrencinin yaralanmasına sebebiyet vermekten öğretmen Güven Koçbay ve Müdür Yardımcısı Selçuk Aslan'a 5'er yıl 6'şar ay 20 günlük hapis cezası verdi. Hapis cezası paraya çevrilmeyecek. Mahkeme, okulun diğer yönetici ve öğretmenleri Cihan Sancı, Mehmet Nesim Danışman ve Hüseyin Eralp'e de 8'er ay hapis cezası verdi.

Gündem Çocuk Derneği, hapis cezasının paraya çevrilmeyeceğine dikkat çekerek bunun bu kapsamdaki davalarda bir ilki oluşturduğunu söyledi. Mahkemenin kararının Milli Eğitim Bakanlığı'na 'Sen öğrencilerin her şeyinden sorumlusun' mesajı verdiğini vurgulayan dernek, bu kararların diğer davalar için de emsal oluşturucağını belirtti.

Bitlis Ahlat’taki Çok Programlı Lise’de 21 Kasım 2011’de gerçekleştirilen bir yangın tatbikatında 17 yaşındaki Onur Zeki Akgün hayatını kaybetti. 10 arkadaşı yaralandı. Lisenin bahçesinde yapılan tatbikat için Ahlat İtfaiyesi’nden ve kaymakamlıktan izin alınmadı. Tatbikat sona ererken ve ortada yakılan ateş sönmek üzereyken okul yöneticileri ve öğrencileri birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ateşin sönmesi üzerine öğretmenlerden birisi, bir öğrenciden depoya gidip tiner getirmesini istedi. Öğrenci tineri aleve döktüğü anda büyük bir patlama meydana geldi. Onur, ağır yaralandı aylarca tedavi gördü. 10 ameliyat geçirdi. Son ameliyatta hayatını kaybetti. Aile, okuldaki sorumlular hakkında dava açtı.