16 yaşındaki Necdet'in organlı, 7 kişiye umut oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Necdet Tümer\'in (16) bağışlanan organları 7 hastaya umut oldu.

Kaza, önceki gün Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Necdet Tümer, plakasız motosikletinin kontrolünü yitirip, bir evin duvarına çarptı. Yaralanan Necdet Tümer, Ezine Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Necdet Tümer yaşam savaşını kaybetti.

Ailesi, Tümer\'in organlarını bağışlama kararı aldı. Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale\'deki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Hastaneye gelen ekipler tarafından, operasyonla Necdet Tümer\'in akciğer, karaciğer, pankreas, 2 böbreği ve 2 korneası alındı. Organlar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale\'de nakli bekleyen 7 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

Necdet Tümer\'in cenazesi, Türkmenli köyünde bugün ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

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