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Bilim / Teknoloji

16 yaşındaki Muhammed Ali, 6 milyon doları reddetti

"Bunun risk olduğunu kabul ediyorum, ama farklı bir şey yapmak istiyorum"

26 Ocak 2017 00:26

İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali, kurduğu internet sitesini 6 milyon dolara satmayı reddetti.

Sputnik’in The Sun gazetesinden referans verdiği haberine göre Ali, 60 yaşındaki Chris Thorpe ile internet üzerinden piyasa kıyaslama ve uygun fiyata hizmet ve ürün arama imkanı veren bir site kurdu.Ali, dünyada benzeri olmayan weneed1.com sitesi için ABD'li bir firmanın aralık ayında kendisine yaptığı 6 milyon dolarlık teklifi reddetti.

Ali, bu cömert teklifi projesinin gelecekte çok daha fazla bir değer kazanabileceğini düşündüğü için reddettiğini söyledi:

"Bunun risk olduğunu kabul ediyorum, ama farklı bir şey yapmak istiyorum."

Öte yandan Ali'nin 2014 yılında da geliştirdiği bir video oyunu ve uygulama ile 40 bin euro kazandığı ifade ediliyor.

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