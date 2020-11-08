16 yaşındaki Mihriban Tokat'ın şüpheli ölümü: Ailesi “Cep telefonu konuşurken patladı” dedi, doktor vurulduğunu belirledi

Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban Tokat şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Ailesi Tokat'ın cep telefonun patlaması sonucu öldüğünü söylerken, doktor Tokat'ın başında saçma buldu.

Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye köyündeki eve gelerek inceleme yaptı. Evde av tüfeği bulununca da soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekibi, sabah saatlerine kadar evde araştırma yaptı. Mihriban’ın yakınları ise, evin önünde ateş yakarak, bekledi.

Silah incelemeye alındı

Jandarma, aile üyelerinin ifadesine başvururken, av tüfeği kriminal incelemeye alındı. Mihriban’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.