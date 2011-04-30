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Yaşam

16 yaşındaki manken ölü bulundu!

İngiltere'de modellik yapan 16 yaşındaki Gabby Joseph evine yakın bir tren istasyonunda ölü bulundu.

30 Nisan 2011 03:00

T24 - İngiltere'de modellik yapan 16 yaşındaki Gabby Joseph evine yakın bir tren istasyonunda ölü bulundu.

Küçük modelin sır ölümü

Joseph’in Facebook’taki sayfasına “Herkesi çok seviyorum” diye yazıp, sildikten sonra trenin önüne atlayarak intihar ettiği sanılıyor.  Polis ise genç modelin raylara itilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Radikal'de yer alan habere göre, yakınları da Gabby’nin intihar etmesi için bir neden olmadığı görüşünde.  Facebook’taki mesajı Gabby’nin hesabına giren birisinin yazabileceğini düşünen polis, Gabby'nin arkadaşlarının ifadesini alacak.


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