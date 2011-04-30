16 yaşındaki manken ölü bulundu!

T24

Joseph’in Facebook’taki sayfasına “Herkesi çok seviyorum” diye yazıp, sildikten sonra trenin önüne atlayarak intihar ettiği sanılıyor. Polis ise genç modelin raylara itilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Radikal'de yer alan habere göre, yakınları da Gabby’nin intihar etmesi için bir neden olmadığı görüşünde. Facebook’taki mesajı Gabby’nin hesabına giren birisinin yazabileceğini düşünen polis, Gabby'nin arkadaşlarının ifadesini alacak.