16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, "Öldürme kastım yoktu" dedi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakla yaralayan Oktay U., sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Oktay U. ilk ifadesinde yurttan kaçan kızını ikna etmeye çalıştığı sırada aralarında tartışma çıktığını ve bıçakladığını, ancak öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Oktay U. tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti.

Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyat edildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Oktay U. ile eliyle tekerlekli valiz çeken H.U.'nun yan yana kaldırımda yürüdüğü, bir süre sonra Oktay U.'nun kızına bıçakla saldırdığı dehşet anları yer aldı.

Ardı ardına H.U.'ya darbeler indiren Oktay U.'ya çevredeki vatandaşların müdahale ederek genç kızı kurtardığı, saldırgan babanın ise olayın ardından sakince uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

"Sadece yaralamak istedim"

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Oktay U., bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Oktay U., kızının yurtta kaldığını, ancak kaçıp geldiğini, kendisinin buna karşı çıktığını anlattı.

Daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından H.U.'yu bıçakladığını aktaran Oktay U., öldürme amacının olmadığını, sadece yaralamak istediğini öne sürdü.

Oktay U. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

Bu arada durumu ağır olan H.U., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.