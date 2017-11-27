16 YAŞINDAKİ KIZI EŞARPLA BOĞAN CEZAEVİ FİRARİSİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ





Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki sevgilisi D.İ.\'yi boğarak öldürtükten sonra bavula koyan Ahmet T. poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin evine dönmek isteyen D.İ. ile olay gecesi tartıştığı \"Senin için cezaevinden kaçtım. Sen beni bırakıp gidiyorsun\" diyerek eşarpla boğduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden çocuğun cinsel istismarı, 3 kez çocuğun zorla alıkoyulması, 12 kez kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Ahmet T. polislere D.İ. ile daha öncede sık sık kavga ettiklerini anlatarak \"Aramızda yaşanan bir kavganın ardından ablamın yanına gitmiş. Ben de onların yanına gittim. Ailesinin yanına dönmek istediğini söylüyordu. Birlikte oradan çıkıp otogara gittik. Orada otobüse binmeden benle kalması için onu ikna edince, birlikte tekrar evimizin olduğu yere geldik.\" dedi.

\"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM\"

Olay gecesi konuşurken aralarında yine tartışma çıktığını anlatan şüpheli Ahmet T. \"Ona onun için cezaevinden kaçtığımı, her türlü fedakarlığı yaptığımı söyledim. Karşılıklı konuşurken bir an kendimi kaybettim. Eşarpla boğdum. Sonra kendi bavulunun içine yerleştirdim. Bavulu evin arka tarafından bir yere koydum. Ancak gelip kızı görmek isteyen ablam bavulu aralayınca durumu fark etti\" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan şüpheli Ahmet T.\'nin daha önceden hakaret, mala zarar vermek, 12 ayrı kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak, 3 kez çocuğu zorla alıkoyma, 1 kez çocuğun cinsel istimarı suçlarından daha önceden polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında toplam 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.



Görüntü dökümü:

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