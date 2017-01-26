16 yaşındaki IŞİD sempatizanına 6 yıl hapis

Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi yaklaşık üç aydır devam eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Safia S.'nin davasında kararı açıkladı. Mahkeme yaklaşık bir yıl önce Hannover kentinde bir polisi bıçakla ağır yaralayan Selefi lise öğrencisini "öldürmeye teşebbüs" ve "yabancı bir terör örgütünü desteklemek" suçlarından Alman gençlik ceza yasasına göre 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece Almanya'da ilk kez reşit olmayan bir kişi terör suçundan ceza aldı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Safia S.'nin IŞİD ile bağlantısının cep telefonundaki sohbetler ile kanıtlandığı bildirildi.

Mahkeme genç kadının 20 yaşındaki bir tanıdığını da önceden planlanan saldırıdan haberdar olduğu halde yetkililere bildirmediği için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturma ekipleri, Fas asıllı genç kadının bıçaklı saldırısını IŞİD’in Almanya’da talimatını verdiği ilk terör saldırısı olarak niteledi.

"Annesi genç kızı Türkiye'den geri getirdi"

Safia S. 15 yaşında iken Hannover Ana Tren Garı’nda kimlik kontrolü yapmak isteyen bir kadın polisi boğazından bıçakla ağır yaralamıştı. Safia S. diğer polisler tarafından olay yerinde yakalanmıştı. Saldırıya uğrayan 34 yaşındaki polis memuru yapılan acil müdahale sonucu hayatta kalmayı başarmıştı.

Safia S. hakkında 6 yıl hapis cezası talep eden Federal Savcılık, genç kızın saldırıdan birkaç hafta önce Türkiye’ye gittiğini, oradan da Suriye’deki IŞİD bölgelerine geçmeye çalıştığını bildirdi. Ancak Safiya S'nin annesinin, kızını Türkiye'de yakalayıp Almanya’ya geri getirmeyi başardığı belirtildi. Safia S.'nin Türkiye’de bağlantı kurduğu IŞİD'liler ile temasını saldırıya dek sürdürdüğü ve bu kişilerle yapılan bilgi alış-verişinin genç kıza ait cep telefonundaki uygulamalarla ortay çıktığı bildirildi.

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afp/dpa, BD/MK