16 yaşındaki iki çırağını istismar edip kayda alan fırıncıya 73 yıl hapis istemi

Adana’da iki çırağını istismar ettiği iddia edilen 48 yaşındaki fırıncı Z.İ. hakkında 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesindeki Gülbahçe mahallesinde simit fırını işleten Z.İ., iddiaya göre yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki erkek çocukları M.B. ile Ö.N.A.’yı istismar etti.

Olayı anlatmaması için çocuklara para verip tehdit ettiği belirtilen zanlının, 4 Kasım 2015’te öğlen saatlerinde kapattığı fırında çocukları bir kez daha istismar ettiği ifade edildi.

Olay, mahalle sakinlerinin fırının kapalı olmasından şüphelenip çocuklarla konuşmasıyla ortaya çıktı. Mahalleli, önce zanlıyı dövdü, sonra da üzerine benzin döküp yakmak istedi. Polisin kurtardığı zanlı, tedavisinin ardından tutuklandı.

73 yıl hapis istendi

Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede zanlının ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’suçlarından 73 yıla kadar hapsi istendi.

Hazırlanan iddianamede, suçu kabul etmeyen zanlının eylemini tekrarladığı ve bir çocukla aralarında geçen konuşmaları cep telefonuyla kaydettiği aktarıldı.