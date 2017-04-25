16 yaşındaki halterci, hayatını kaybetti

Adana'da ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirilen halterci 16 yaşındaki Aysu Mantaşoğlu, hayatını kaybetti.

Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi'nde okuyan ve Isparta Halter Bölge takımının formasını giyen Aysu Mantaşoğlu, kalp büyümesi rahatsızlığı nedeniyle memleketi Adana'ya geldi. Merkez Sarıçam İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde oturan ailesiyle dün akşam yemeğinde balık yedi, rahatsızlığı nedeniyle ilaçlarını da aldı. Yatmadan süt içtiği de belirtilen Aysu Mantaşoğlu, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısından şikayet etti.

Ailesi, Aysu'yu hemen Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlaç zehirlenmesi belirtisi gösteren Aysu Mantaşoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halterci Aysu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.