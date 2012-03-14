16 yaşındaki geline aile boyu işlence

T24 - Ankara’dan 6 ay önce teyzesinin oğlu ile resmi nikah kıyılmadan evlendirilerek Sakarya’nın Söğütlü İlçesi’ne gelin gelen 16 yaşındaki S.B.’ye eşi ve eşinin yakınlarının işkence yaptığı ileri sürüldü. S.B. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde tedavi altına alınırken, iddiaların ardından eşi ve ailesi ortadan kayboldu.

Ailesi Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde oturan ;Roman ailenin kızı olan ve ilköğretim okulu 8’inci sınıfta bırakan S.B., 9 ay önce Roman gelenekleriyle Sakarya’nın Söğütlü İlçesi’nde oturan 20 yaşındaki B.K. ile evlendirildi. Ancak bir süre sonra sürekli dövülüp ve işkence gördüğü belirtilen S.B., Sakarya’ya gelen ailesine durumu anlattı. Ailesi de Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Başvurunun ardından S.B. Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde tedavi altına alındı. Bacaklarında ve cinsel organında yanık izleri de görülen S.B.’nin tedavisi sürerken, hastaneye gelen polisler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları gözetiminde S.B.’nin ifadesini aldı. S.B. kendisine eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından sürekli işkence yapıldığını söyledi.

Polislere ve sosyal hizmet uzmanına ;6 ay süren evliliği sırasında yaşadıklarını anlatan S.B. ilköğretim okulu 8’inci sınıfındayken ;ailesinin rızasıyla Ankara’dan, Sakarya’nın Söğütlü İlçesi’nde ;oturan teyzesinin oğlu ile dini ;nikahla evlendiğini söyledi. Eşi B.K. ;ile kayınvalidesi H.K.nin ;kendisini sürekli ; dövdüğünü iddia eden küçük gelin S.B. "4 aylık evli iken eşim ve kayınvalidem bana şiddet uygulamaya başladı. Eşim alkol alıp kayınvalidemin ’yemek yapmadı, temizlik yapmadı’ sözleri üzerine beni dövüyordu. Bazen tekme tokat, bazen de sopayla elime koluma vuruyorlardı. Bazen de eşim ve kayınvalidem sırayla dövüyorlardı" dedi.

Pense ile işkence

S.B. psikolog gözetiminde verdiği ifadede eşinin pense ile dudaklarını ezerek işkence yaptığını da ;söyleyerek iddialarını şöyle sürdürdü:

"Kayınvalidem en küçük bahaneyle beni dövüyordu. Bir gün banyoya beni sokarak banyo kazanının altındaki közden çıkarttığı ucu sıcak olan demir parçasını ön taraftan bacaklarımın hassas bölgesine ve cinsel organıma ve etrafına gelecek şekilde bastırdı. Ayrıca kızgın demir sopayla beni dövdü."

İfadesinde kayınpederi S.K.’nın da ;de yılbaşı gecesi kendisine tecavüz ettiğini öne süren küçük gelin tüm yaşadıklarını Ankara’da yaşayan annesine anlattığını da belirterek ifadesinde şöyle devam etti:

"Eşim ve kardeşleri, annemin aradığı gün beni Sakarya Nehrine getirdiler. Beni burada amcası ile birlikte kollarımdan tutarak Sakarya Nehrine salladılar. ’Atayım mı’ diyerek korkuttular. Ben sürekli bağırdım. Hatta beni çekerlerken sırtım kayaya sürtünerek yaralandım."

Bu ifadeler üzerine S.B.’nin kendilerinden şikayetçi olduğunu öğrenen eşi ve yakınları ortadan kayboldu. Polis işkenceyle suçlanan aileyi arıyor.