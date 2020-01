16 yaşındaki çocuk, kavgada bıçaklanarak öldürüldü

DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Jiyan Can öldü.

Olay dün öğleden sonra ilçe merkezinde bulunan belediye binası yakınlarında meydana geldi. Jiyan Can ile bir grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Jiyan Can, ağır yaralı halde Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar kaçtı. Jiyan Can, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Can’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



