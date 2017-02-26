16 yaşındaki çocuk internet bağımlısıydı, kurtuldu: Durup dururken ağlıyordum

İstanbul’da lise 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Eren Soyluer (16), bilgisayar başında her gün harcadığı 11 saatin ardından, devamsızlık nedeniyle okulu bıraktı. Sadece yemek saatinde dünyaya dönen Ahmet Eren, 1 yıllık terapi sonrasında normal hayata ve okuluna geri döndü. Eşlerini sosyal medyadan takip eden birçok kadında da "internet bağımlılığı" ortaya çıktı. Soyluer bağımlılık süreciyle ilgili olarak "Bilgisayar ya da bağlantı bozulduğunda çok moralim bozuluyordu. 1 yılda 30 kilo aldım ve 95 kiloya kadar çıktım. Durup dururken ağlıyordum, intihar etmeyi düşünüyordum, bağımlı olduğumu ben de fark etmeye başlayınca tedavi olmaya karar verdim" dedi.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Ahmet Eren, ailesi tarafından Küçükçekmece Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (BAYAMER) götürüldü. Uzman psikolog ve psikiyatristlerin gözetiminde 1 yıl bireysel ve aile tedavisi gören Ahmet Eren, uygulanan seanslarda filmler izledi, uzmanlardan bilgiler aldı. Bilgisayar kullanımı günde 1 saate, ardından da haftada 1 saate indirildi. Ahmet Eren, 1 yılın sonunda bağımlılığı büyük ölçüde yendi. Bilgisayar ve interneti gerekli olduğunda kullanan genç, artık aylarca görüşmediği arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

"Gözlük numaram büyüdü"

Ahmet Eren, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Liseye başlayacağım yıl bilgisayar başında kalma sürem çok artmıştı. Sürekli, ünlü bir kahramanlık oyununu oynuyordum. Rüyamda, uykumda oyunu düşünüyordum. Yenildiğimde depresyona giriyordum. Ailem ‘Oynama’ dedikçe onlara inat daha fazla vakit geçiriyordum. Okulda, teneffüs olsun da telefonumdan oyun oynayayım diye bekliyordum. Göz numaram 1.25’ten 2.5’e yükseldi. Okuldan eve gelince de akşam yemeğine kadar oyun oynuyordum, gece 02.00’ye kadar yatmıyordum.

"95 kilo oldum"

"Arkadaşlarımı neredeyse hiç görmüyordum. Hayatım oyuna endeksliydi, bir yandan da hiçbir şeyden zevk almıyordum. Kimseyle tek kelime konuşmuyordum. Ailece gittiğimiz tatilde bilgisayarım yine yanımdaydı. Denize girip hemen oyun oynamak için çıkıyordum. Annem home ofis çalıştığı için internet eve gerekliydi. Annem evdeki interneti, oyun engelli aile internet paketine çevirdi. Yasaklı sitelere girişi sağlayan VPN’yi indirdim. Yine oyunumu oynuyordum. Bilgisayar ya da bağlantı bozulduğunda çok moralim bozuluyordu. 1 yılda 30 kilo aldım ve 95 kiloya kadar çıktım. Durup dururken ağlıyordum, intihar etmeyi düşünüyordum, bağımlı olduğumu ben de fark etmeye başlayınca tedavi olmaya karar verdim.”

"Kurallar konulmalı"

Ahmet Eren’i tedavi eden aile terapisti ve Uzman Psikolog Sema Balık Okutan, internet bağımlılığıyla ilgili olarak şu uyarılarda bulundu:

"İnternet sosyal iletişimi artıran ama aynı zamanda sosyal izolasyona neden olan bir araç. Bağımlılık noktasındaki kişiler için her gün ya da 1 haftalık bir sürede belirli bir zaman çevrimiçi olma izni verilmelidir. Süre aşımı durumunda yaptırımlar önceden konuşulmalıdır. Kurallara uymadığı takdirde yaptırımların ne olacağı önceden çocuk ve ergene bildirilmelidir. Bilgisayar çocuğun odasına değil, evin ortak kullanım alanlarından birine kurulmalıdır."

İnternet bağımlılığından kurtulan Ahmet Eren Soyluer, gözlerinin 1.25’ten 2.5’e yükseldiğini ve 1 yılda 30 kilo aldığını söyledi.

100’de 10'u bağımlı

TÜİK’in 2013 verilerine göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 15’i riskli grupta, yüzde 10’luk dilimse internet bağımlısı tanımında yer alıyor. 9-16 yaş aralığındaki çocukların yüzde 85’i internet mecrasını okul için kullandıklarını ifade etse de interneti oyun için kullananların oranı bu orana çok yakın, yüzde 83. Öğrencilerin yüzde 76’sı sanal ortamda video izlediklerini, yüzde 62’si ise anlık mesajlaşma için faydalandığını belirtiyor. İnternet bağımlılığı sorunu gelir düzeyi ile de ilgili. Sanal dünyadan kopamayan öğrencilerin yüzde 74.5’i alt gelir grubu ailelerin çocukları.

Bu belirtilere dikkat

- Yanlış olduğunu bildiği halde kendini internette durduramamak

- Giderek harcanan zamanın artması

- Aile ve arkadaşların ihmal edilmesi

- Boşluk hissi, depresyon, bilgisayar başında olmayınca huzursuzluk veya sinirlilik

- Yaptıkları konusunda yalan söyleme

- Bilgisayar başında kendini iyi hissetme

- Kontrolünü kaybetme

Eş takibi kadını bağımlı yapıyor

Bayamer’de madde, alkol, kumar, sigara ve internet bağımlılığı konusunda danışanlara hizmet veriliyor. Merkezin açıldığı 26 Nisan 2016’dan beri 183’ü bireysel, 156’sı aile olmak üzere 339 kişi başvuruda bulundu. İnternet bağımlısı 11 kişinin tedavilerine devam edilirken, aile danışmanlığı için başvuran 162 kişiden 10’u ise eşlerini sosyal medya hesapları yoluyla takip etme eğilimleri nedeniyle bağımlı olduklarını söyleyip bu yüzden destek istedi.