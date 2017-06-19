16 yaşındaki çocuk, balık tutarken boğuldu

Antalya'nın Korkuteli İlçesi’nde balık tutmaya gittiği gölete düşen 16 yaşındaki Ali Tekeli yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Korkuteli Yelten Sulama Göleti’nde meydana geldi. Büyükköy Mahallesi’nde oturan Ali Tekeli, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için gölete gitti.

Gölet kıyısında dengesini kaybeden Ali Tekeli suya düştü. Ali Tekeli gözden kaybolurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Ali Tekeli’nin izine rastlanamadı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerden yardım istendi. Gelen dalgıç polisler itfaiyenin de yardımıyla Ali Tekeli’nin cansız bedenini sualtında bularak kıyıya çıkardı. Tekeli’nin cenazesi otopsi için morga konulurken, cenazenin çıkarılmasını bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)