16 yaşındaki anne: Bebeğimi satmam, şaka yaptık

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da, parkta arkadaşlarıyla birlikte otururken 9 aylık bebeğini satmak istediği öne sürülen 16 yaşındaki S.K., \"Bebeğimi asla satmam, arkadaşlarımla birlikte şaka yaptık\" dedi.

Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.\'nin bu birliktelikten bir kızı oldu. Pişman olarak olan S.K., tekrar ailesinin yanına döndü. Önceki gün akşam saatlerinde S.K. yanına aldığı 9 aylık bebeğiyle dışarı çıktı. Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.\'nin burada çevredekilere \"Satılık çocuk var\" dediği ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı. S.K. ise polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra kızını dünyaya getirdiğini ancak onu satmak gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü. S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

S.K ise polise verdiği ifadede erkek arkadaşından ayrıldığını, ailesinin kendisine sahip çıktığı ve onların yanında kaldığını belirterek, \"Parkta birlikte oturduğum arkadaşlarım \'Satılık bebek\' var dediler. Bizi gören vatandaşlar da olayı ciddiye almış, asla bebeğimi satmam\" dediği öğrenildi.

S.K. daha sonra bebeğiyle birlikte ailesine teslim edildi.



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