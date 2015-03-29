16 yaşında yaşamını yitiren Fırat, organlarıyla iki kişiye hayat verdi

Motosiklet kazasıyla yaşamı sönen 16 yaşındaki Fırat Çerçi'nin organları bağışlandı. İkiye bölünen karaciğeri 7 aylık Talha Yakşi ile 60 yaşındaki Şentürk Talan’a can oldu.

İzmir’de yaşayan Fırat Çerçi (16) 20 gün önce Torbalı’da trafik kazası geçirdi. Nadir Çerçi, beyin ölümü gerçekleşen oğlunun organlarını bağışladı. Fırat’ın karaciğeri İzmir Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Murat Kılıç ve Doç. Dr. Murat Zeytunlu başkanlığındaki ekip tarafından ‘split’ denilen yöntemle ikiye bölünüp iki ayrı hastaya nakledildi.

‘Yürekleri kocaman’

DHA'dan Mücahit Bektaş'ın haberine göre, Fırat’ın karaciğeriyle yaşam bulan hastalardan biri 7 aylık Talha Yakşi. 15 günlükken trizonomi tanısını koyulan Talha, karaciğerindeki bir enzim eksikliği nedeniyle proteinleri sindiremiyordu. Ömür boyu et-süt-yumurta yiyemeyecekti. Tümör riski altında da olan bebek, nakille iyileşebilirdi. 19 Mart akşamı karaciğerin bulunduğu haberi geldi. Nakille sağlığına kavuşan Talha’nın annesi Zehra Yakşi (24) “Fırat’ın babasının kocaman bir yüreği varmış. İnsanın evladının organlarını bağışlaması kolay değil. Talha’nın fotoğraflarını gönderdik, teşekkür ettik” dedi.

‘Fırat da benim oğlum’

Fırat’ın karaciğerinin diğer yarısı ise 4 yıla yakın süredir kadavradan bağış bekleyen 5 torunlu Şentürk Talan’a (60) nakledildi. 2010 yılında hepatit C’ye bağlı siroz tanısı koyulan Talan, “Bir oğlum daha oldu. Fırat’ı içimde taşıyorum, yaşatıyorum. Babasıyla konuştum, minnettarlığımı bildirdim” diye konuştu.

Fırat, 15 gün direnebildi

Gökçen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Fırat Çerçi arkadaşı Murat S.’nin kullandığı motosiklet ile Torbalı Doyranlı yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 15 gün yaşam mücadelesi veren Fırat geçen hafta yaşamını yitirdi. Gencin organları bağışlandı.