16 yaşında sokak ortasında iki kişiyi kurşunladı, serbest bırakıldı!

16 yaşındaki Caner G., eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiği Ali P.'yi ve arkadaşını sokak ortasında vurdu. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

14 Mart Pazar akşamı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen buluşan 3 arkadaşın arasındaki tartışma büyüyünce, gençlerden biri tabancasını çekerek diğer ikisini yaraladı.

Saldırının ardından kayıplara karıştı. Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. (16) ile Şahmerdan U. (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte Beşiktaş'ta yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G.’nin ifadesinde Ali P.’yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.



Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)