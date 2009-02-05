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Yaşam

16 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu

Kendisini 2 yaşından beri kız olarak hissettiğini söyleyen Tim Petras, cinsiyet değiştiren en genç insan oldu.

05 Şubat 2009 02:00

Kendisini 2 yaşından beri kız olarak hissettiğini söyleyen Tim Petras, cinsiyet değiştiren en genç insan oldu.

12 yaşından bu yana hormon tedavisi gören Tim Petras, Almanya’da cinsiyet değiştirmek için 16 yaşını doldurması gerektiği için bu yaşına kadar beklediğini dile getirdi.

Geçen hafta gizli bir ameliyatla cinsiyet değiştiren ve Tim adını Kim olarak değiştiren genç kız, ameliyatla cinsiyet değiştiren en genç insan olma unvanını da kazandı.

Ameliyattan sonra büyük bir özgürlüğe kavuştuğunu dile getiren Kim Petras, “Bu ameliyatla hayatımdaki bir çok şey değişti. Artık yüzme havuzunda bikinimi değiştirmek için hiç bir zorlukla karşılaşmadan kadın kabinlerini kullanabileceğim” dedi.

(NTV)

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