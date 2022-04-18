16 yaşındaki Aleyna Ertürk'ten 17 kupa 60 madalya

16 yaşındaki Aleyna Ertürk, geçen hafta Dünya Eskrim Şampiyonası’nda Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Yıldızlar epe kategorisinde şampiyon olan, gençler kadın epe kategorisinde ise bronz madalya alan 16 yaşındaki Aleyna’nın yeni hedefi olimpiyatlar.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, hocası Ali Şekerci, Aleyna Ertürk’ü hızlıca turnuvalara yollamaya başlamış:

“İlk yarışım Konya’da süper minikler turnuvasıydı. Adana’da gerçekleşen ikinci turnuvamda Türkiye birincisi oldum. Artık orada hem ailem, hem hocalarım hem de ben yetenekli olduğuma ikna olmuştuk.”

8 yaşından bu yana Bulgaristan’dan, Danimarka’dan, Yunanistan’dan ve daha pek çok şampiyonadan madalyalarla dönen Ertürk’ün şimdiye kadar kazandığı 17 kupası ve 60’ı aşkın madalyası bulunuyor. Eskrimin büyük bir disiplin, dikkat, konsantrasyon ve kondisyon gerektiren bir spor olduğunu vurgulayan Aleyna Ertürk, çalışma temposunu ise şöyle anlattı:

“Okul çıkışı kondisyon antrenmanına gidiyorum. Oradan kulübe geliyorum. Toplamda haftada altı gün antrenman yapıyorum, bunun dört günü çift antrenman. Hızlanmak ve büyük başarılara ulaşmak için bu tempo şart. Eskrimde bir düşünme tarzı var. Yıllar içinde bu gelişiyor ve maç yaptıkça profesyonelleşiyorsunuz. Rakibinizin açığını yakalamak, taktik yapmak... Bu da çok fazla turnuvaya katılmakla gelişiyor.”