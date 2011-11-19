-16. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı. Büyük Tiyatro'da düzenlenen, sunuculuğunu Devlet Tiyatroları (DT) sanatçılarından İpek Çeken'in yaptığı açılış töreni, festival tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. TAKSAV Genel Başkanı Emin Koramaz, yaptığı konuşmada, yaşamın, kültürle donatıldığında anlam kazandığını, estetikle güzelleştiğini, yaratıcı, sorgulayıcı sanatla geliştiğini vurgulayarak, festivali de sanat toplumsallaşsın, gelecek kuşaklarda yaşam bulsun diye düzenlediklerini bildirdi. Bu yılki festivale 63 tiyatro grubunun katılacağını belirten Koramaz, festivalde salon oyunlarının yanı sıra sokak ve dans gösterileri, tiyatro konusunda oturumlar, söyleşilerden oluşan 86 etkinliğin yer alacağını ifade etti. Festival kapsamında önemli bir projenin hayata geçirildiğini, tiyatroya hiç gitmeyen Ankaralıların tiyatroyla buluşturulduğunu dile getiren Koramaz, ''5 yılda 10 bin Ankaralıyı tiyatroyla tanıştırmayı hedeflemiştik. Daha projemizin ilk 3 yılında 9 bin kişiyi tiyatroyla buluşturduk. Bu yıl hedefimizi daha da artırdık. Festival kapsamında 8 bin ücretsiz bilet Ankaralılara dağıtıldı. Bu sosyal sorumluluk projesini gelecek yıllarda daha çok yaygınlaştırmaya çalışacağız'' diye konuştu. -Ödül Töreni- TAKSAV Ankara Şube Başkanı Abdullah Kahraman'ın festivale katkıda bulunanlara plaketlerini takdim etmesinin ardından, kurumsal destek sunan kuruluşlara da ödülleri verildi. Ödül verenler arasında bulunan TAKSAV Başkanvekili ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat, vakfın 16 yıldır, özellikle bu festivalle, kültür ve sanat konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Özpolat, kültür ve sanat konusunda özgür olmayan ülkelerin uluslararası alanda saygın bir ülke konumuna gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Daha sonra, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, DT Genel Müdürü Lemi Bilgin'e ödülünü takdim etti. -''Emek'' ve ''Onur'' ödülleri- Gecede ''Festival Emek Ödülü'', Şenol Tiryaki'ye verildi. Ödülü takdim eden Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, ''sahnede yapmadığı hiçbir şey kalmayan'' sanatçı Tiryaki'ye ödülünü takdim etmekten onur duyduğunu dile getirdi. Şenol Tiryaki de emeğe vurgu yaptığı için TAKSAV'a ve ailesi, kendisine destek veren hocaları, arkadaşları ile Ankara Deneme Sahnesi'ne teşekkür ettiğini söyledi. Törende, oyuncu ve yönetmen Ahmet Levendoğlu'na ''Festival Onur Ödülü'' sunuldu. DT Genel Müdürü Lemi Bilgin, ''Meslektaşım, büyüğüm, ustam, bütün hayatını, bütün dürüstlüğü ve onuruyla mesleğine adamış değerli hocam Ahmet Levendoğlu'na ödülü sunma onuruna kavuştuğum için çok şanslıyım'' dedikten sonra, Levendoğlu'nun elini öperek ödülünü verdi. Festival, 28 Kasım'da sona erecek.