16 Şubat'ta kaybolan Sema Karakoca'nın parçalanmış cesedi bulundu

T24 - Bursa'da dün bulunan parçalanmış genç kızın cesedinin 16 Şubat'tan beri kayıp olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakocaya ait olduğu Savcılık tarafından tespit edildi. Sema'nın ailesi dün teşhis için morga çağrılmış ve çıkışta "Cenaze bizim kızımız değil" diye açıklama yapmıştı.



Bir insanın en zor anları





Bursa’nın merkez Nilüfer llçesi Badırga Köyü yakınlarında bulunan parçalanmış kadın cesedinin kayıp üniversite öğrencisi Sema Karakoca olduğu, annesi Emine ve babası Mehmet Ali Karakoca’nın teşhis ettiği bildirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ailenin teşhis ettiğini doğrularken, anne ve baba Adli Tıp Kurumu çıkışında gazetecilere, cesedin kızları Sema’ya ait olmadığını söylediler.

Badırga Köyü yakınlarında dün saat 09.30’da dere kenarında köylüler tarafından parçalanmış çıplak kadın cesedi bulundu. Cesedin bacaklarının kalça hizasından kesildiği, cinsel organının kesici alet ile kollarının ise hayvanlar tarafından parçalandığı, göğüs kafesinin ikiye ayrılıp boğazının kesildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Görükle Jandarma ekipleri çevrede inceleme yaptıktan sonra, üzerinde kimlik çıkmayan cesedi savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırdı.



Babası gece fenalık geçirdi

Hunharca işlenen cinayetten sonra geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Cesedin 16 Şubat’tan beri kayıp olan Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sema Karakoca’ya ait olabileceği şüphesi üzerine dün Adli Tıp Kurumu morguna gelen baba Mehmet Ali Karakoca, cesedin kızına ait olmadığını söyledi.

Dün gece fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilen Mehmet Ali Karakoca ile eşi Emine Karakoca bu sabah yeniden olayın soruşturmasını yürüten Görükle Jandarma Komutanlığı’na geldiler. Fotoğraf üzerinden teşhis yapan baba yeniden fenalaştı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından jandarmaya dönen aile, anne Emine Karakoca’nın şüphesi üzerine yeniden Adli Tıp Morguna geldi. Adli Tıp Kurumu morguna giren ve burada DNA örneklerini alınıp cesete bir kez daha bakan aile, teşhisten sonra dışarıya çıktığında "Ceset kızıma ait değil" diye açıklama yaptılar. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı anne ve babanın morgda cesedi teşhis ettiğini bildirdi.

Oldukça sinirli ve gergin olduğu gözlenen anne ve baba gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamadan Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldılar.

Bu gelişmelerin ardından güvenlik güçlerinin Sema Karakoca’nın erkek arkadaşlarının da ifadelerine başvurduğu öğrenildi.



Sema 16 Şubat'tan beri kayıptı

Ailesi Ankara’da yaşayan felsefe bölümü öğrencisi Sema Karakoca’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 15 Şubat’ta doğum gününü kutlayan Sema Karakoca, en son 20 TL çektiği ATM makinasının güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 16 Şubat günü saat 12.00 sıralarında yurttan ayrıldığı Ece isimli kız arkadaşı üniversiteye giderken, ’Yemeğe çıkıyorum’ diyen Sema Karakoca’dan bir daha haber alınamadı.



Ailesi ulaşamayınca, Yurt müdürlüğünden yardım istedi

Sema Karakoca’nın kaybolduğu, kendisine telefon ile ulaşamayan ailesinin kaldığı yurt müdüründen yardım istemesi sonucu ortaya çıktı. Kızlarının yurda gelmediğini öğrenince Bursa’ya gelen aile tüm aramalara rağmen ulaşamadığı çocuklarının bulunması için polise başvurdu.

Sema Karakoca’nın kaldığı apart öğrenci yurdunun sahibinin kızı Özlem Berk, Sema’yı ailesiyle kayıt olmaya geldiği günden beri tanıdığını belirterek, "Ben burada okumadığım için sadece gelip gittiğim zamanlarda görüyordum. Gördüğüm kadarıyla aklı başında bir kızdı. Ailesi ile birlikte gelmişlerdi. Kız kardeşi, ağabeyi vardı" dedi.

Gazetecilerin "Erkek arkadaşı var mıydı" sorusuna karşılık Özlem Berk, "Özel hayatını bizimle paylaşmıyordu. Ama herkesin olabileceği gibi onun da vardır. Pek bilgimiz ailesi ile de paylaşmamıştır. Son günlerde gayet neşeliydi. Dışarıya çıktığında beni de çağırıyordu. Böyle bir şey olacakmış gibi izlenim yaratmadı" diye konuştu.



