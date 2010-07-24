-16. SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI SARAYBOSNA (A.A) - 23.07.2010 - Avrupa'nın en başarılı film festivallerinden biri olmaya aday Saraybosna Film Festivali'nin 16'ncısı, Oscar ödüllü Bosna-Hersekli yönetmen Danis Tanoviç'in yeni filmi "Circus Columbia"nın dünya prömiyeriyle başladı. Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kuşatma altında kalan ve her gün havan toplarının, kurşunların hedefi haline gelen Saraybosna, şimdi bir kez daha "savaşa inat", sanata "merhaba" dedi. Savaşın izlerini silmek ve kenti sanatla yeniden buluşturmak isteyen sanatçıların girişimiyle 1995 yılında ilki yapılan Saraybosna Film Festivali, bu yıl 16. kez çok sayıda filmi ve sanatçıyı Saraybosna'ya getirdi. Dünyanın birçok yerinden festival için Saraybosna'ya gelen sinemaseverler, Devlet Tiyatrosu binası önünde verilen kokteyle katıldı. 60. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Bal" filmiyle Altın Ayı ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu, kırmızı halıdan geçişi sırasında büyük alkış aldı. Sanatçıların kırmızı halıdan geçişinin ardından, Danis Tanoviç'in yeni filmi "Circus Columbia"nın dünya prömiyeri yapıldı. "Circus Columbia", geçen yüzyılın bitiminde Balkanlar'da yeni bir dönemin trajik bir şekilde başlamasını konu alan romantik bir hikaye. Film, komünist rejimin bitiminde pahalı Mercedes'i ve kendisinden kırk yaş küçük eşiyle ülkesine dönen Divko'nun, paranın her şeyi satın alabileceğini düşünerek küçük intikamlar peşinde koşmasını konu ediniyor. -FESTİVALDE TÜRKİYE'DEN 5 FİLM GÖSTERİLECEK- 31 Temmuz'a kadar devam edecek 16. Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye'yi Yağmur ve Durul Taylan'ın yönettiği, senaryosu tiyatrocu Engin Günaydın'a ait "Vavien" filmi temsil edecek. Festivalde, 4 Türk filmi daha izleyiciyle buluşacak. "Bal" ve "Kosmos" yarın, "Kamerayla İzdivaç" 25 Temmuz, "Kars Öyküleri" 28 Temmuz'da izlenebilecek. Romanyalı yönetmen Cristi Puiu başkanlığındaki festivalin bu yılki jüri üyeleri arasında, Türk sinemasının genç oyuncularından Saadet Işıl Aksoy da yer alıyor.