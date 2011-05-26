-16 SAATTE 84 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 26.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgede, son 16 saatte büyüklükleri 2,1 ile 3,8 arasında değişen 84 artçı sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün 00.04 ile 15.43 saatleri arasında, Simav'da 50, Şaphane'de 18, Pazarlar'da 14, Hisarcık ve Gediz'de birer olmak üzere 84 artçı sarsıntı oldu. 2,1 ve 3,8 arasındaki büyüklüklerde, 2,1 ve 22,6 kilometre arasındaki derinliklerde oluşan sarsıntılardan bazıları, özellikle Simav, Şaphane ve Pazarlar'da çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Simavlıların bir bölümü, meralara kurulan çadır kentlerde, bazıları da evlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kendilerinin kurduğu çadırlarda kalıyor. Buralarda yaşayanlar en çok, tuvaletlerin yetersiz olduğu, temiz tutulmadığı ve bulaşık yıkamada sorun yaşadıkları şikayetlerinde bulunuyor. -SINAVLARA ÇADIRLARDA HAZIRLANIYORLAR- Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünün Simav'da çadırlarda oluşturduğu etüt merkezlerinde, Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) hazırlık kursları sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, SBS ve LYS için iki çadırda kurslar verildiğini söyledi. Kurslarda, okul ve özel dershane öğretmenlerinin nöbetleşe görev yaptığını belirten Şirikçi, şöyle konuştu: ''Simav'da LYS'ye girecek 850, SBS'ye girecek yaklaşık 900 öğrenci var. Hem SBS hem de LYS adayları için sınav tarihleri yaklaştı. Onlara deprem stresinden uzak, arkadaşlarıyla birlikte sınavlara hazırlanabilecekleri bir ortam sunduk. Sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 22.00'de sona eren derslere verilen molalarda öğrencilerimize yemek ve içecek ikram ediyoruz. Kütahya Valimiz Kenan Çiftçi'nin talimatıyla LYS'ye Kütahya'da girecek adayları belirlemeye başladık. İsteyen adayları Kütahya'da yurtlarda barındıracağız. Onlara orada da sınava çalışma imkanı sunacağız. Hatta öğrencilerimizi sınav için Kütahya'ya götürüp tekrar Simav'a getireceğiz. Tüm masraflar devletimiz tarafından karşılanacak.'' -İKİ YIL ÖNCE GÜÇLENDİRİLEN BİNALAR DA HASAR GÖRDÜ- Simav'da, 17 Şubat 1999'da 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar gören bazı binaların, aradan geçen süreçte güçlendirilmesine rağmen son yaşanan depremde yeniden hasar gördüğünü iddia eden vatandaşlar, güçlendirmenin yanlış yapıldığını savundu. Simavlılar, bu iddialarına örnek olarak gösterdikleri PTT Bank Simav Şubesinin de bulunduğu Türk Telekom'a ait binanın, 17 Şubat 1999'dan sonra 230 bin lira harcanarak 6 ayda güçlendirildiğini, ancak 19 Mayıs'taki depremde çatı katı, iç bölümleri ile bazı taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi. İşlemlerini yaptırabilmek için PTT Bank Şubesine giderken, 25 metrelik hasarlı alanı korku ve endişeyle geçmek zorunda kaldıklarını belirten Simavlılar, şube personelinin de hayatlarını riske atarak çalıştığını ifade etti.