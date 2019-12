16 parmakla doğdu

Ülkede her 30 saniyede bir bebek sakat doğuyor. Son olarak 16 parmaklı bir yavru dünyaya geldi.



Çin'de her 30 saniyede bir bebek sakat olarak dünyaya geliyor. Çin'nin Lezhou bölgesinde bir hastanede iki ayağında 16 parmak olan bir çocuk doğdu. Küçük yavrunun ellerinde ise beş parmak bulunuyor ama baş parmağı yok.



3.4 kilogram ağırlığındaki bebeğin başka bir sakatlığı ise bulunmuyor. Uzmanlar Çin'de son dönemde sakat doğana çocuklardaki önemli artışın nedenini ülkedeki büyük çevre kirliliğine bağlıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre de Çin'de her yıl 400 bin kişi, sis, toz ve kirli havaya bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Dünyanın en kirli 20 şehrinden 16'sı da bu ülkede bulunuyor.



Ancak ekonomide büyük bir devrim yaşayan Çin'de çevre sorunlarını dile getirmek devlet tarafından pek hoş karşılanmıyor.