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Spor

16 Ocak Salı Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: "Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur" "Benim için en büyük başarı taraftarı mutlu etmek" "Tudor'a teşekkür ederim" "Oynamadığım maçlarda çok üzülüyorum" "Cenk çok iyi bir oyuncu" "Arda ağabey büyük bir futbol

16 Ocak 2018 12:22

(ÖZEL) Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: \"Fenerbahçe\'ye gol atmak mükemmel olur\"
\"Benim için en büyük başarı taraftarı mutlu etmek\"
\"Tudor\'a teşekkür ederim\"
\"Oynamadığım maçlarda çok üzülüyorum\"
\"Cenk çok iyi bir oyuncu\"
\"Arda ağabey büyük bir futbolcu\"
\"Hedefimiz derbiler değil şampiyonluk\"
\"Galatasaray\'a gelen forvet kötü olmaz\"
\"Sürekli koşu ve şut çalışmaları yapıyorum\"
\"Eski Galatasaraylılarla birlikte olmak hayal gibi\"

(Özel) Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: \"Kulüplerimizin tesisleşmesiyle, kıyı kanunu ile ilgili bir problemimiz var\"
\"Gelen madalyalar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor\"
\"En büyük amacımız, önümüzdeki nesillerin önlerini açmak\"

GALATASARAY
16:30 Sarı-kırmızılılar Bucaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
18:00 Başkan Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) üyelerine seçim öncesi projelerini anlatacak.

BEŞİKTAŞ
Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16:00 Bursaspor - Gençlerbirliği
18:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20:30 İstanbulspor - Fenerbahçe

JUDO
10.00 Judo eski Milli Takımı Antrenörü Dr. Zihni Papakçı\'nın, sporun haricinde yazdığı kitap ile İtalya\'da gündem yaparak İtalyanlar tarafından Dante Derneği\'ne (Dünyadaki önemli kitap yazarlarının üye olduğu dernek) üye kabul edildi. Üyelik mazbatasını İtalyan konsolosu takdim edecek.

ALTAY KULÜBÜ 104. YAŞINI KUTLUYOR
İzmir temsilcisi Altay, 104. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde bir araya gelip, Gündoğdu Meydanı\'na hareket edecek. Sahil şeridi boyuncu tek sıra halinde dizilecek taraftarlar saatler 21.00\'i gösterdiğinde yakacakları meşalelerle görsel şova imza atacak.

BASKETBOL
-ULEB Avrupa Kupası-
20:15 Galatasaray Odeabank - Gran Canaria
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - CEZ Nymburk
22:00 Hapoel Holon - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL
-Erkekler CEV Cup-
19:00 Ziraat Bankası - SWD Powervolleys Düren

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