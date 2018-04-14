"16 Nisan'da 'hayır' blokunda bulunan partiler, deklarasyon yayımlama hazırlığında"

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, 2019 cumhurbaşkanlığı sçeimleri için 16 Nisan referandumu için "Hayır" bloğunda bulunan partilerin parlamenter sisteme dönüş, demokratikleşme ve benzeri görüşler üzerinden bir deklarasyon yayımlama hazırlığında olduğunu kaydetti.

Geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener arasındaki görüşmeyi hatırlatan Çevikcan, ikili arasında ittifak konuşulmadığını ifade etti. Çevikcan, Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir ittifak açıklamasında bulunmadığını ancak kapılarını da kapatmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olma olasılığının olmadığını belirten Çevikcan, "CHP’nin partinin yönetim kademelerinden üyelerine kadar uzanan geniş bir saha araştırması sonunda bir aday belirleyeceği, bu ismin herkes tarafından benimsenecek, sağdan da oy alabilecek nitelikte olacağının altı çiziliyor" dedi.

Serpil Çevikcan'ın, "CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı?" başlığıyla (14 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Siyaset uzun bir zamandır ittifak hesaplarına kilitlenmiş durumda.

Ak Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı’na karşı referandumda “hayır” blokunu oluşturan muhalefetin nasıl hareket edeceği temel soru.

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Bu nedenle, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ziyaretinden çıkacak sonuç da merak konusuydu.

Aldığım bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıkladığı gibi, görüşmede ittifak konusu gündeme gelmedi.

Kılıçdaroğlu da zaten görüşme öncesinde İYİ Parti’nin kurultayını yapmış olmasından dolayı nezaket ziyaretinde bulunacağını söylemişti.

İttifakın konuşulmaması elbette iki parti arasındaki sıcak ilişkileri gölgelemiyor.

Aynı sıcak ilişki çemberine Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de eklemek mümkün.

‘İktidarın isteği’

Dün hem CHP hem İYİ Parti cephesinden, ittifaka nasıl bakıldığı, yapılan son değerlendirmelerin ne olduğu konusunda bilgi alma imkânı buldum.

İYİ Parti’den başlayalım.

Cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener olarak ilk günden açıklayan İYİ Parti’nin görüşünde bir değişiklik yok.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan sonra seçimde ikinci sırada Akşener’in yer alacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ikinci turda belli olacağı görüşü hâkim.

Böylece ikinci turda Erdoğan ile Akşener’in yarışacağı ve diğer partilerin de desteğiyle ipin göğüsleneceği düşünülüyor.

Genel seçime gelince.

İYİ Parti’de bugüne kadar CHP ile ittifakın gündeme gelmediği ifade ediliyor.

Hatta bunun konuşulmasının da parti tabanında tepkiyle karşılandığı belirtiliyor.

Yerel seçimde ittifak yapılmasının genel seçimden bile daha güç olduğu, tabanda böyle bir istek olmadığı ve bu tür bir ittifakın iki parti için de ters tepeceği kaydediliyor.

İktidardaki Ak Parti’nin sahadaki bu gerçeği bildiği için CHP-İYİ Parti ittifakı söylemini ısrarla dolaşımda tuttuğu düşünülüyor.

Kılıçdaroğlu ya da konuşulan isimler olmayacak

CHP’de de İYİ Parti’ye yakın bir söylem söz konusu.

CHP kurmayları da şu an sadece partilerin kamuoyuna açıkça deklare ettikleri pozisyon üzerinden siyaset geliştirdiklerini söylüyor.

Kritik soru Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı.

Bu konuda ortalıkta çok isim dolanıyormuş gibi konuşulduğu, ancak bunların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

“Kılıçdaroğlu aday olur mu?” sorusunun yanıtına gelince.

Olmayacağı kesin gibi.

CHP’nin partinin yönetim kademelerinden üyelerine kadar uzanan geniş bir saha araştırması sonunda bir aday belirleyeceği, bu ismin herkes tarafından benimsenecek, sağdan da oy alabilecek nitelikte olacağının altı çiziliyor.

İlkeler ittifakı

Kılıçdaroğlu, ittifak için görüşme yapılmadığını, ancak ittifaka kapılarının kapalı olmadığını sürekli olarak söylüyor.

CHP’de de İYİ Parti gibi şu an bir ittifak çalışması yapılmadığı ifade ediliyor.

Ancak aldığım bilgiye göre, referandumda “hayır” blokunda bulunan partiler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, parlamenter sisteme dönüş, demokratikleşme ve benzeri görüşler üzerinden bir deklarasyon yayımlama hazırlığında.

İlkeler ittifakının da bu anlama geldiği ifade ediliyor.