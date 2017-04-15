16 Nisan referandumunu izleme rehberi

Türkiye, 16 Nisan Pazar günü yedinci kez referandum için sandık başına gidiyor.

Sadece Türkiye değil, dünyanın da yakından takip ettiği bu referandum gününün saat saat nasıl yaşanacağı ve ilk sonuçların kaçta geleceği gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik:

Ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri saat 08.00'da başlayıp 17.00'de sonlanacak.

Genel ve yerel seçimlerde olduğu gibi 16 Nisan referandumunda da doğu illerinde sandıklar erken kurulacak ve seçmenler saat 07.00'den itibaren oy vermeye başlayacak. Doğu'da sandık kapanış saati de 16.00 olacak.

Saat 17.00'de tüm illerde sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçilecek. Saat 21.00'e kadar yayın yasağı olmasından dolayı televizyonda, radyoda ya da internette sonuçlar yayınlanamayacak.

Ancak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını daha erken bir saatte kaldırma yetkisi bulunuyor.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kurul, yayın yasağı sandıkların kapanmasının ardından yaklaşık 2 saat içerisinde kaldırmıştı.

Yasağın kalkmasının ardından gelecek ilk sonuçların sandıkların erken kapandığı doğu illerinden olması bekleniyor.

Toplamda 10 parti sandık kurullarına üye verebiliyor:

BBC Dünya Servisi ve BBC Türkçe'nin muhabirleri de referandumu İstanbul ve Ankara'da takip ederek, Twitter'dan gelişmeleri anlık olarak aktaracak.

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