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Yaşam

16 milyon öğrenci için karne günü

17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erecek

25 Ocak 2013 09:23

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor.

Okula başlayan 1 milyon 870 bin 705 birinci sınıf öğrencisi ilk defa karneyle tanışacak.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Çorum'daki 19 Mayıs İlkokulu'nda karne dağıtacak.

17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erecek. Örgün eğitimdeki 831 bin 148 öğretmen ve 15 milyon 854 bin 277 öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 11 Şubat'ta ders başı yapacak.

Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 14 Haziran 2013'te sona erecek.

2013-2014 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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