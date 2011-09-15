-16 milyon öğrenci ders zilini bekliyor ANKARA (A.A) - 15.09.2011- Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 700 bin öğretmen ders başı yapacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler üç ay süren yaz tatilinin ardından pazartesi günü, 8 Haziran 2012'ye kadar sürecek yeni eğitim öğretim yılı maratonuna başlayacak. İlköğretim birinci sınıf ve okulöncesi eğitim alan öğrenciler için 12 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayan uyum programı, yarın sona erecek. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 32 ilde başlatılan ve geçen yıl 57 ile çıkarılan zorunlu okul öncesi eğitimine, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 14 il (İzmir, Tekirdağ, Ordu, Konya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak, Kastamonu, Kayseri, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kahramanmaraş ve Adana) daha katılacak. Türkiye genelinde resmi ve özel 2 bin 506 anaokulu olmak üzere toplam 27 bin 606 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor. Okulöncesi eğitimden 1 milyon 115 bin 818 öğrenci faydalanırken, bu kurumlarda toplam 48 bin 330 öğretmen görev yapıyor. Okulöncesi eğitim alan öğrenciler arasında 580 bin 296'sını erkek, 535 bin 522'sini kız öğrenciler oluşturuyor. Okulönecesi eğitim kurumlarının 46 bin 336 dersliği bulunuyor. Türkiye'de 32 bin 797 ilköğretim okulunda 10 milyon 981 bin 100 çocuk okuyor. Bu okullarda 339 bin 653 derslik bulunuyor, 503 bin 328 öğretmen görev yapıyor. 539 yatılı ilköğretim bölge okulunda 115 bin 689'u kız, 131 bin 874'ü erkek olmak üzere toplam 247 bin 563 öğrenci okuyor. 9 bin 372 derslik olan bu okullarda toplam 12 bin 990 öğretmen görev yapıyor. -Ortaöğretimde 4 milyon öğrenci- Genel ortaöğretimde 4 bin 102 genel lisede 2 milyon 676 bin 123 öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 5 bin 179 lisede 2 milyon 72 bin 487 öğrenci okuyor. Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında toplam 222 bin 705 öğretmen görevli. 2010 yılında yapılan derslik sayında bir önceki yıla göre artış olduğu görülüyor. Bakanlık verilerine göre, 2010 yılında toplam 17 bin 317 derslik eğitime kazandırıldı. MEB, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere toplam 204 milyon 275 bin 661 ders kitabını ücretsiz dağıtacak. Okullara dağıtımı devam eden ders kitapları okulların açılacağı 19 Eylül'de sıraların üzerinde hazır olacak. İlköğretimde 128 milyon 419 bin 276, ortaöğretimde 75 milyon 856 bin 385 kitap dağıtılacak. -Birinci yarıyıl tatilİ 20 Ocak'ta- Eğitim-öğretim yılının birinci yarısı 20 Ocak 2012 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve ders yılı 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2012'de başlayacak.