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16 milyon ABD’li çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini sanıyor!

ABD’de nüfusun yüzde 7’sinin çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini sandığı ortaya çıktı

16 Haziran 2017 19:44

ABD Süt Ürünleri Geliştirme Merkezi tarafından nisan ayında 18 yaş ve üstü 1000’den fazla yetişkinle yapılan bir araştırmanın sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Zira araştırmaya katılanlardan yüzde 7’si çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini sanıyordu.

Sputnik'te yer alan habere göre, internet ortamında yapılan araştırmanın tüm ülkeyi temsil eden katılımcılarla gerçekleştirildiği düşünülürse, bu, 16 milyon 400 bin ABD’linin çikolatalı sütün, süt, çikolata ve şeker kullanılarak yapıldığını bilmediği anlamına geliyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 48’i, çikolatalı sütün nereden geldiğini söylemekte güçlük çekti. Ayrıca araştırmaya katılan yetişkinlerin yüzde 29’u çikolatalı süt almak için çocuklarını bahane olarak kullandığını söyledi.

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