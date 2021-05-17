16 Mayıs İlk Adım Sergisi Galata Rıhtımı'nda açıldı

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak için 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Beyoğlu'ndan yola çıktığı Galata Rıhtımı'nda "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" dün açıldı.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Milli Mücadele için ilk adımın atıldığı Karaköy'deki Galata Rıhtımı'nda düzenleyeceği özel sergiyle kutlayacak.

Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak için 16 Mayıs 1919'da ‘Bandırma' vapuruyla Beyoğlu'ndan yola çıktığı Galata Rıhtımı'nda "16 Mayıs İlk Adım Sergisi" bugün saat 17.00'de açılacak. Galata Rıhtımı'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini anlatmak üzere düzenlenen sergide, Milli Mücadele dönemine ait fotoğraflar yer alacak.

Sergi bir hafta açık kalacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yapacağı serginin açılış törenine pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetli katılırken, sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.