16 Mart davası temyize gidiyor

16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde öğrencilere bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hatice Özen, Baki Ekiz, A.Turan Ören, Abdullah Şimşek, Abdülhamit Akıl, Cemil Sönmez ve Murat Kurt ölmüş, 41 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 17 yıl aradan sonra 1995 yılında yeniden açılan dava 13 yıldır devam ediyordu.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığın yargılandığı davayı, zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle ortadan kaldırdı.Müdahil avukatlardan Cem Alptekin kararla ilgili temyize gideceklerini belirterek “Yargıdan umut kesmememiz gerektiğini düşünüyoruz yani yargı hala işliyor daha bitmedi. Son söz söylenmedi açıkçası” diyor.16 Mart 1978’de neler olmuştu?İstanbul Üniversitesi Merkez Binası’ndan 16 Mart 1978’de çıkan gruba Eczacılık Fakültesi önünde bombalı ve silahlı saldırıda bulunulması sonucu 7 öğrenci ölmüş, 41 öğrenci yaralanmıştı. Bu olaya ilişkin yakalanan ve o dönemde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde yargılanan Sıddık Polat beraat etmişti. Aynı eyleme karıştığı iddia edilen Zülküf İsot’un ise Elazığ’da yine olayın faillerinden olduğu belirtilen Latif Aktı tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.Bu olayın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra Zülküf İsot’un babası, annesi ve kız kardeşlerinin verdiği bilgi doğrultusunda, haklarında yeni dava açılan eski polis memuru Mustafa Doğan ile Latif Aktı ve Özgün Koç’un, “Taammüden adam öldürmek ve yaralamak” suçlarından 7’şer kez idam ve 41’er kez 20’şer yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.16 Mart 1978’de Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan ve saldırıdan kıl payı kurtulan Cem Alptekin, daha sonra 16 Mart davasının avukatı oldu.