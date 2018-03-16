16 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU
Fenerbahçe ile Galatasaray, 387\'nci randevuda
386 maçın 146\'sında kazanan Fenerbahçe
Galatasaray, ligde Fenerbahçe galibiyetini unuttu
Fenerbahçe\'nin Kadıköy\'de bileği bükülmüyor
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor
GALATASARAY
19.00 Derbi maçın hazırlıkları stattaki antrenman ve taraftar buluşması ile tamamlanacak
FENERBAHÇE
Galatasaray derbisinin hazırlıkları tamamlanacak ve sarı-lacivertli takım kampa girecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek final eşleşmeleri, İsviçre\'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli olacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.30 Freiburg - Stuttgart (Çağlar Söyüncü)
SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
18.30 Galatasaray - Vakıfbank
BADMİNTON
Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne\'de başlayacak.