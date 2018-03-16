16 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU

Fenerbahçe ile Galatasaray, 387\'nci randevuda

386 maçın 146\'sında kazanan Fenerbahçe

Galatasaray, ligde Fenerbahçe galibiyetini unuttu

Fenerbahçe\'nin Kadıköy\'de bileği bükülmüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor

GALATASARAY

19.00 Derbi maçın hazırlıkları stattaki antrenman ve taraftar buluşması ile tamamlanacak

FENERBAHÇE

Galatasaray derbisinin hazırlıkları tamamlanacak ve sarı-lacivertli takım kampa girecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek final eşleşmeleri, İsviçre\'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli olacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.30 Freiburg - Stuttgart (Çağlar Söyüncü)

SPOR TOTO 1. LİG

18.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

18.30 Galatasaray - Vakıfbank

BADMİNTON

Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne\'de başlayacak.