-16. LONDRA TÜRK FİLM FESTİVALİ 4-18 KASIMDA LONDRA (A.A) - 25.10.2010 - Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan Londra Türk Film Festivali, Çağan Irmak'ın "Prensesin Uykusu" filminin dünya prömiyeriyle başlayacak. 4-18 Kasımda yapılacak festivale sinema oyuncusu Şener Şen'in katılması ve Şen'e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sunulması bekleniyor. Açılış galası, İngiltere'nin başkenti Londra'da, sinemanın merkezi olarak bilinen "Leicester Square"deki Empire Sinemasında yapılacak, Festivalde, Golden Wings Digitürk Dijital Dağıtım Ödülü de sahibini bulacak. Jürinin belirleyeceği ödül sahibi, Golden Wings heykelciğinin yanı sıra 30 bin sterlin değerindeki dağıtım kontratı ile ödüllendirilecek. Adaylar arasında, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal", Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler", Reha Erdem'in "Kosmos", Selim Demirdelen'in "Kavşak" ve Seren Yüce'nin "Çoğunluk" filmi bulunuyor. Festivalde ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta" ve "Süt" filmleri, Ferzan Özpetek'in "Serseri Mayınlar", Kadir Balcı'nın "Turkuaz", Özgür Uyanık'ın "Ressurrecting the Street Walker" isimli filmleri gösterilecek. Londra Türk Film Festivali kapsamında gösterilecek uzun metrajlı belgeseller arasında ise "Müezzin" ve "Yedek Memleket" gibi filmler bulunuyor. Filmler 15 gün boyunca İngiltere'nin başkenti Londra'da Piccadilly Circus'taki Apollo Sinemasında ve Dalston'daki Rio Sinemasında gösterilecek.