T24 LogoT24 Logo
Magazin

16. Kral Tv Video Müzik Ödülleri sahibini arıyor

Türkiye'nin müzik ödülleri, toplam 20 kategoride sahiplerini buluyor! Bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan yarışmada kimler, hangi kategorilerde yarışacak?

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin müzik ödülleri, toplam 20 kategoride sahiplerini buluyor! Bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan yarışmada kimler, hangi kategorilerde yarışacak?
    
Türkiye'nin ilk müzik kanalı KRAL TV'nin bu yıl 16.'sı düzenlenen geleneksel Müzik Ödülleri Töreni, 17 Mayıs Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye müzik sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ödül töreninin hazırlıkları aylardır aralıksız devam ediyor.

16. KRAL Müzik Ödülleri'nde bu yıl, jüri ve halkın oylarıyla değerlendirilecek 12 kategori ve MÜYAP, Radyolar ve Kral TV yönetimi tarafından özel olarak verilecek 8 kategori ile toplam 20 ödül sahiplerini bulacak.


Finalistler nasıl belirlendi?

2009 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonların değerlendirildiği 16. KRAL Müzik Ödüllerinin aday adayları; meslek birliklerinden alınan bilgiler ışığında ülkemizin önde gelen yapımcılarının, radyocularının ve müzik adamlarının görüşlerine başvurularak; bir yıl boyunca en çok satanlar, en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi.

Aday adayları sonrasında sanat, spor, cemiyet, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 100 kişilik jüriye sunuldu.

Jürinin 10'luk puan sistemine göre verdiği oylar ile 12 kategorideki aday adaylarının arasından ilk 5'e girenler, 16. Kral Müzik Ödülleri finalisti oldular.


Oylama nasıl yapılacak?

Her kategori için büyük jürinin belirlediği 5 aday, SMS ve internet aracılığı ile halk oylamasına sunulacak.

17 Mayıs gecesi jürinin ve halkın verdiği oyların noter huzurunda, eşit ağırlıklı (yüzde 50 - yüzde 50) olarak değerlendirilmesi ile de 2009 yılının müzik ödülleri canlı yayında sahiplerini bulacak.


Bu yıl tasarımı değişti

Sanatçıların ödüllendirileceği ödülün tasarımı Ercan Diler'e ait.

Diler, farklı alternatifler arasından seçilen ve yaklaşık 2 ay süren ödül tasarımı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ödülün öncelikle 'müziği' anlatması gerektiğini düşündüm. Klasikleşmiş ödül anlayışının dışında yeni bir arayış isteği, hem ödülün biçimine hem de anlattığı hikayeye etki etti.

Müzik enstrümanları içinde göz alıcı bir estetiği barındırması nedeniyle piyanoyu tasarımda kullandım. Kral TV logosunun küpleri ile piyano tuşlarını birlikte stilize edilerek temel formu ortaya çıkardım.

Bana göre ödül almak demek, zirveye çıkmak demektir. Ödül, izleyenlere bunu da anlatmalı diye düşündüm. Temel formu, alt kaideden yukarıya doğru incelterek, 'zirveye ulaşma' temasını kuvvetlendirdim.

Video kliplerin, Kral TV'nin ayrılmaz bir parçası olması ve ödül kategorileri arasında dizi müziklerinin yer alması bunu anlatma ihtiyacı hissettirdi. Bu kategorileri tasarıma yansıtırken, ödülün formunu 180 derece sarmal hale getirdim ve böylece bir film şeridini çağrıştırmasını sağladım.

Müzik sektörünün ülkedeki en önemli ödülleri olması nedeniyle Kral Müzik Ödülleri'ne sahip olmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu ödülün kıymetli olduğunu vurgulamak için de ödül tasarımını, ödülü saran altın bir spiral kuşakla taçlandırdım. Böylece, Kral Müzik Ödülleri'nin 16.'sı için her parçası özgün ama birbiriyle uyumlu, hikayesi olan ve modern görünümlü bir ödül tasarladım."


Jürinin belirlediği ve halk oyuna sunulan 16. Kral Müzik Ödülleri Finalistleri:

EN İYİ ALBÜM               
Candan Erçetin / Kırık Kalpler Durağı      
Funda Arar / Zamanın Eli         
Mustafa Ceceli / 2009         
Sıla / İmza          
Volkan Konak / Mimoza     

EN İYİ BESTE              
Açık Adres / Soner Sarıkabadayı 
Giden Günlerim Oldu / Oğuzhan Koç 
Resim / Serdar Ortaç
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla & Efe Bahadır
Yak Gel / Febyo Taşel

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI                                                                          
Ayşe Özyılmazel  
Babutsa  
Çağrı  
Emir  
Yusuf Güney 

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ                                                                                            
Aşk ve Ceza / Kıraç  
Canım Ailem / Yonca Lodi  
Ezel / Toygar Işıklı  
Geniş Aile / Erkin Koray - Gripin  
Hanımın Çiftliği / Mazlum Çimen 

EN İYİ ERKEK SANATÇI                                                                                      
Kenan Doğulu
Mustafa Ceceli  
Serdar Ortaç  
Volkan Konak  
Yalın 

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ                                                                                              
Güneşi Gördüm / Mahsun Kırmızıgül
Tevfik Akbaşlı - Yıldıray Gürgen  
Kurtlar Vadisi - Gladio / Gökhan Kırdar  
Mommo - Kız Kardeşim / Erkan Oğur  
Nefes: Vatan Sağolsun / Fırat Yükselir  
Vavien / Atilla Özdemiroğlu 

EN İYİ GRUP                                                                                                         
Babutsa    
Bulutsuzluk Özlemi    
Duman    
Hepsi    
Manga   

EN İYİ KADIN SANATÇI
Ajda Pekkan    
Funda Arar    
Sertap Erener    
Sıla    
Şebnem Ferah   

EN İYİ KLİP
Açık Adres - Sertab Erener / Burak Ertaş    
Ah Be Kardeşim - Yalın / Ömer Faruk Sorak    
Çobanyıldızı - Teoman / Teoman    
Dünyanın Sonuna Doğmuşum - Manga / Yan Thomas    
Seviyorum Sevmiyorum - Nil Karaibrahimgil / Umur Turagay     

EN İYİ REMİX
Burak Yeter / Oyalama Beni / Ajda Pekkan    
Cihat Uğurer / Sevişmeden Uyumayalım / Sıla    
Güray Kılıç / Açık Adres / Sertab Erener    
Suat Ateşdağlı / Ah Be Kardeşim / Yalın    
Uğur Kirik / Heyecan / Serdar Ortaç   

EN İYİ ŞARKI
Bu Böyle / Sertab Erener
Dünyanın Sonuna Doğmuşum / Manga    
Hastalıkta Sağlıkta / Mustafa Ceceli    
Resim / Ajda Pekkan    
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla   

EN İYİ ŞARKI SÖZÜ
Açık Adres / Soner Sarıkabadayı           
Kırık Kalpler / Candan Erçetin            
Limon Çicekleri / Sermiyan Midyat           
Mimoza / Volkan Konak            
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla   


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24