16. Kral Tv Video Müzik Ödülleri sahibini arıyor

T24 - Türkiye'nin müzik ödülleri, toplam 20 kategoride sahiplerini buluyor! Bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan yarışmada kimler, hangi kategorilerde yarışacak?
Türkiye'nin ilk müzik kanalı KRAL TV'nin bu yıl 16.'sı düzenlenen geleneksel Müzik Ödülleri Töreni, 17 Mayıs Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye müzik sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ödül töreninin hazırlıkları aylardır aralıksız devam ediyor.
16. KRAL Müzik Ödülleri'nde bu yıl, jüri ve halkın oylarıyla değerlendirilecek 12 kategori ve MÜYAP, Radyolar ve Kral TV yönetimi tarafından özel olarak verilecek 8 kategori ile toplam 20 ödül sahiplerini bulacak.
Finalistler nasıl belirlendi?
2009 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonların değerlendirildiği 16. KRAL Müzik Ödüllerinin aday adayları; meslek birliklerinden alınan bilgiler ışığında ülkemizin önde gelen yapımcılarının, radyocularının ve müzik adamlarının görüşlerine başvurularak; bir yıl boyunca en çok satanlar, en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi.
Aday adayları sonrasında sanat, spor, cemiyet, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 100 kişilik jüriye sunuldu.
Jürinin 10'luk puan sistemine göre verdiği oylar ile 12 kategorideki aday adaylarının arasından ilk 5'e girenler, 16. Kral Müzik Ödülleri finalisti oldular.
Oylama nasıl yapılacak?
Her kategori için büyük jürinin belirlediği 5 aday, SMS ve internet aracılığı ile halk oylamasına sunulacak.
17 Mayıs gecesi jürinin ve halkın verdiği oyların noter huzurunda, eşit ağırlıklı (yüzde 50 - yüzde 50) olarak değerlendirilmesi ile de 2009 yılının müzik ödülleri canlı yayında sahiplerini bulacak.
Bu yıl tasarımı değişti
Sanatçıların ödüllendirileceği ödülün tasarımı Ercan Diler'e ait.
Diler, farklı alternatifler arasından seçilen ve yaklaşık 2 ay süren ödül tasarımı ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Ödülün öncelikle 'müziği' anlatması gerektiğini düşündüm. Klasikleşmiş ödül anlayışının dışında yeni bir arayış isteği, hem ödülün biçimine hem de anlattığı hikayeye etki etti.
Müzik enstrümanları içinde göz alıcı bir estetiği barındırması nedeniyle piyanoyu tasarımda kullandım. Kral TV logosunun küpleri ile piyano tuşlarını birlikte stilize edilerek temel formu ortaya çıkardım.
Bana göre ödül almak demek, zirveye çıkmak demektir. Ödül, izleyenlere bunu da anlatmalı diye düşündüm. Temel formu, alt kaideden yukarıya doğru incelterek, 'zirveye ulaşma' temasını kuvvetlendirdim.
Video kliplerin, Kral TV'nin ayrılmaz bir parçası olması ve ödül kategorileri arasında dizi müziklerinin yer alması bunu anlatma ihtiyacı hissettirdi. Bu kategorileri tasarıma yansıtırken, ödülün formunu 180 derece sarmal hale getirdim ve böylece bir film şeridini çağrıştırmasını sağladım.
Müzik sektörünün ülkedeki en önemli ödülleri olması nedeniyle Kral Müzik Ödülleri'ne sahip olmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu ödülün kıymetli olduğunu vurgulamak için de ödül tasarımını, ödülü saran altın bir spiral kuşakla taçlandırdım. Böylece, Kral Müzik Ödülleri'nin 16.'sı için her parçası özgün ama birbiriyle uyumlu, hikayesi olan ve modern görünümlü bir ödül tasarladım."
Jürinin belirlediği ve halk oyuna sunulan 16. Kral Müzik Ödülleri Finalistleri:
EN İYİ ALBÜM
Candan Erçetin / Kırık Kalpler Durağı
Funda Arar / Zamanın Eli
Mustafa Ceceli / 2009
Sıla / İmza
Volkan Konak / Mimoza
EN İYİ BESTE
Açık Adres / Soner Sarıkabadayı
Giden Günlerim Oldu / Oğuzhan Koç
Resim / Serdar Ortaç
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla & Efe Bahadır
Yak Gel / Febyo Taşel
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI
Ayşe Özyılmazel
Babutsa
Çağrı
Emir
Yusuf Güney
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ
Aşk ve Ceza / Kıraç
Canım Ailem / Yonca Lodi
Ezel / Toygar Işıklı
Geniş Aile / Erkin Koray - Gripin
Hanımın Çiftliği / Mazlum Çimen
EN İYİ ERKEK SANATÇI
Kenan Doğulu
Mustafa Ceceli
Serdar Ortaç
Volkan Konak
Yalın
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Güneşi Gördüm / Mahsun Kırmızıgül
Tevfik Akbaşlı - Yıldıray Gürgen
Kurtlar Vadisi - Gladio / Gökhan Kırdar
Mommo - Kız Kardeşim / Erkan Oğur
Nefes: Vatan Sağolsun / Fırat Yükselir
Vavien / Atilla Özdemiroğlu
EN İYİ GRUP
Babutsa
Bulutsuzluk Özlemi
Duman
Hepsi
Manga
EN İYİ KADIN SANATÇI
Ajda Pekkan
Funda Arar
Sertap Erener
Sıla
Şebnem Ferah
EN İYİ KLİP
Açık Adres - Sertab Erener / Burak Ertaş
Ah Be Kardeşim - Yalın / Ömer Faruk Sorak
Çobanyıldızı - Teoman / Teoman
Dünyanın Sonuna Doğmuşum - Manga / Yan Thomas
Seviyorum Sevmiyorum - Nil Karaibrahimgil / Umur Turagay
EN İYİ REMİX
Burak Yeter / Oyalama Beni / Ajda Pekkan
Cihat Uğurer / Sevişmeden Uyumayalım / Sıla
Güray Kılıç / Açık Adres / Sertab Erener
Suat Ateşdağlı / Ah Be Kardeşim / Yalın
Uğur Kirik / Heyecan / Serdar Ortaç
EN İYİ ŞARKI
Bu Böyle / Sertab Erener
Dünyanın Sonuna Doğmuşum / Manga
Hastalıkta Sağlıkta / Mustafa Ceceli
Resim / Ajda Pekkan
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla
EN İYİ ŞARKI SÖZÜ
Açık Adres / Soner Sarıkabadayı
Kırık Kalpler / Candan Erçetin
Limon Çicekleri / Sermiyan Midyat
Mimoza / Volkan Konak
Sevişmeden Uyumayalım / Sıla