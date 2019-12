16. Kral Tv Video Müzik Ödülleri sahibini arıyor

T24 - Türkiye'nin müzik ödülleri, toplam 20 kategoride sahiplerini buluyor! Bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan yarışmada kimler, hangi kategorilerde yarışacak?



Türkiye'nin ilk müzik kanalı KRAL TV'nin bu yıl 16.'sı düzenlenen geleneksel Müzik Ödülleri Töreni, 17 Mayıs Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Türkiye müzik sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ödül töreninin hazırlıkları aylardır aralıksız devam ediyor.



16. KRAL Müzik Ödülleri'nde bu yıl, jüri ve halkın oylarıyla değerlendirilecek 12 kategori ve MÜYAP, Radyolar ve Kral TV yönetimi tarafından özel olarak verilecek 8 kategori ile toplam 20 ödül sahiplerini bulacak.





Finalistler nasıl belirlendi?



2009 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonların değerlendirildiği 16. KRAL Müzik Ödüllerinin aday adayları; meslek birliklerinden alınan bilgiler ışığında ülkemizin önde gelen yapımcılarının, radyocularının ve müzik adamlarının görüşlerine başvurularak; bir yıl boyunca en çok satanlar, en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi.



Aday adayları sonrasında sanat, spor, cemiyet, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 100 kişilik jüriye sunuldu.



Jürinin 10'luk puan sistemine göre verdiği oylar ile 12 kategorideki aday adaylarının arasından ilk 5'e girenler, 16. Kral Müzik Ödülleri finalisti oldular.





Oylama nasıl yapılacak?



Her kategori için büyük jürinin belirlediği 5 aday, SMS ve internet aracılığı ile halk oylamasına sunulacak.



17 Mayıs gecesi jürinin ve halkın verdiği oyların noter huzurunda, eşit ağırlıklı (yüzde 50 - yüzde 50) olarak değerlendirilmesi ile de 2009 yılının müzik ödülleri canlı yayında sahiplerini bulacak.





Bu yıl tasarımı değişti



Sanatçıların ödüllendirileceği ödülün tasarımı Ercan Diler'e ait.



Diler, farklı alternatifler arasından seçilen ve yaklaşık 2 ay süren ödül tasarımı ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Ödülün öncelikle 'müziği' anlatması gerektiğini düşündüm. Klasikleşmiş ödül anlayışının dışında yeni bir arayış isteği, hem ödülün biçimine hem de anlattığı hikayeye etki etti.



Müzik enstrümanları içinde göz alıcı bir estetiği barındırması nedeniyle piyanoyu tasarımda kullandım. Kral TV logosunun küpleri ile piyano tuşlarını birlikte stilize edilerek temel formu ortaya çıkardım.



Bana göre ödül almak demek, zirveye çıkmak demektir. Ödül, izleyenlere bunu da anlatmalı diye düşündüm. Temel formu, alt kaideden yukarıya doğru incelterek, 'zirveye ulaşma' temasını kuvvetlendirdim.



Video kliplerin, Kral TV'nin ayrılmaz bir parçası olması ve ödül kategorileri arasında dizi müziklerinin yer alması bunu anlatma ihtiyacı hissettirdi. Bu kategorileri tasarıma yansıtırken, ödülün formunu 180 derece sarmal hale getirdim ve böylece bir film şeridini çağrıştırmasını sağladım.



Müzik sektörünün ülkedeki en önemli ödülleri olması nedeniyle Kral Müzik Ödülleri'ne sahip olmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu ödülün kıymetli olduğunu vurgulamak için de ödül tasarımını, ödülü saran altın bir spiral kuşakla taçlandırdım. Böylece, Kral Müzik Ödülleri'nin 16.'sı için her parçası özgün ama birbiriyle uyumlu, hikayesi olan ve modern görünümlü bir ödül tasarladım."





Jürinin belirlediği ve halk oyuna sunulan 16. Kral Müzik Ödülleri Finalistleri:



EN İYİ ALBÜM

Candan Erçetin / Kırık Kalpler Durağı

Funda Arar / Zamanın Eli

Mustafa Ceceli / 2009

Sıla / İmza

Volkan Konak / Mimoza



EN İYİ BESTE

Açık Adres / Soner Sarıkabadayı

Giden Günlerim Oldu / Oğuzhan Koç

Resim / Serdar Ortaç

Sevişmeden Uyumayalım / Sıla & Efe Bahadır

Yak Gel / Febyo Taşel



EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Ayşe Özyılmazel

Babutsa

Çağrı

Emir

Yusuf Güney



EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

Aşk ve Ceza / Kıraç

Canım Ailem / Yonca Lodi

Ezel / Toygar Işıklı

Geniş Aile / Erkin Koray - Gripin

Hanımın Çiftliği / Mazlum Çimen



EN İYİ ERKEK SANATÇI

Kenan Doğulu

Mustafa Ceceli

Serdar Ortaç

Volkan Konak

Yalın



EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Güneşi Gördüm / Mahsun Kırmızıgül

Tevfik Akbaşlı - Yıldıray Gürgen

Kurtlar Vadisi - Gladio / Gökhan Kırdar

Mommo - Kız Kardeşim / Erkan Oğur

Nefes: Vatan Sağolsun / Fırat Yükselir

Vavien / Atilla Özdemiroğlu



EN İYİ GRUP

Babutsa

Bulutsuzluk Özlemi

Duman

Hepsi

Manga



EN İYİ KADIN SANATÇI

Ajda Pekkan

Funda Arar

Sertap Erener

Sıla

Şebnem Ferah



EN İYİ KLİP

Açık Adres - Sertab Erener / Burak Ertaş

Ah Be Kardeşim - Yalın / Ömer Faruk Sorak

Çobanyıldızı - Teoman / Teoman

Dünyanın Sonuna Doğmuşum - Manga / Yan Thomas

Seviyorum Sevmiyorum - Nil Karaibrahimgil / Umur Turagay



EN İYİ REMİX

Burak Yeter / Oyalama Beni / Ajda Pekkan

Cihat Uğurer / Sevişmeden Uyumayalım / Sıla

Güray Kılıç / Açık Adres / Sertab Erener

Suat Ateşdağlı / Ah Be Kardeşim / Yalın

Uğur Kirik / Heyecan / Serdar Ortaç



EN İYİ ŞARKI

Bu Böyle / Sertab Erener

Dünyanın Sonuna Doğmuşum / Manga

Hastalıkta Sağlıkta / Mustafa Ceceli

Resim / Ajda Pekkan

Sevişmeden Uyumayalım / Sıla



EN İYİ ŞARKI SÖZÜ

Açık Adres / Soner Sarıkabadayı

Kırık Kalpler / Candan Erçetin

Limon Çicekleri / Sermiyan Midyat

Mimoza / Volkan Konak

Sevişmeden Uyumayalım / Sıla