T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 köşe yazarından Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Gazeteciler adına açıklama yapan Kemal Öztürk, muhalefet partisi liderinin hakaretine maruz kalmayı kabul etmediklerini söyledi

14 Mart 2015 19:28

'Diliniz Kaba Vicdanınız Taş' başlıklı köşe yazısı yazan 16 gazeteci, grup toplantısındaki konuşmasında kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Köşe yazarları Kemal Öztürk, Saadet Oruç, Kenan Alpay, Abdulhamit Güler ve Merve Şebnem Oruç, avukatları ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini verdi. Avukat Cihat Gökdemir tarafından savcılığa sunulan dilekçede, müvekkiller Ahmet Kekeç, Ardan Zentürk, Yasin Aktay, Cemile Bayraktar, Merve Şebnem Oruç, Murat Çiçek, Esra Elönü, Halime Kökçe, Kemal Öztürk, Mahmut Övür, Ersoy Dede, Abdulkadir Selvi, Abdulhamit Güler, Kenan Alpay, Fuat Uğur ve Saadet Oruç'un gazetelerindeki köşelerinde, "Diliniz Kaba Vicdanınız Taş" başlıklı yazı kaleme aldıkları hatırlatıldı.x

Kılıçdaroğlu'nun bu konuya değindiği 10 Mart'taki grup toplantısında, eleştiri sınırını fazlasıyla aşarak yazarlara hakaret ettiği belirtilen dilekçede, hakaretler nedeniyle müvekkillerin onur, şeref ve saygınlıklarının zarar gördüğü ileri sürüldü.

 

'Kılıçdaroğlu fikir tahammülsüzlüğü gösteriyor'

 

Dilekçede, köşe yazılarının, toplumsal ve gündemdeki bir konuyu eleştirel bir dille değerlendirmekten öteye geçmeyen ve tamamıyla gazeteciliğin gerektirdiği kriterlere uygun şekilde kaleme alındığı öne sürüldü. Köşe yazılarının, gerek içerikleri açısından gerekse de toplumda yankı bulması amacıyla mağduriyete verilen bir tepki olarak "aynı başlıkla" yazılmasının hukuka aykırı yönünün bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Kemal Kılıçdaroğlu, fikir özgürlüğüne tahammülsüzlük göstererek eleştiri sınırını fazlasıyla aşan ifadelerle müvekkilleri 'yalanların temsilcisi' olarak tanımlayarak ağır hakaretlerde bulunmuştur" denildi.

Dilekçede, söz konusu konuşmanın topluluk önünde yapılması sonrasında sözlerin toplumda dikkati çekecek nitelikte olması nedeniyle yazılı ve görsel medyada yoğun şekilde yer alarak aleniyet unsurunun oluştuğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, kamu davasının açılması talep edildi.

 

ETİKETLER

diliniz kaba vicdanınız taşchpkemal kılıçdaroğlukemal öztürksuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24