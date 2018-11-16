16 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11:20 A Mili Takım, İsveç maçı için Konya\'ya hareket edecek.

12:30 Millilerin Konya\'ya gelişi

18:30 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19:00 A Milli Takım, İsveç maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek.

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI

13:00 İsveç Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14:15 İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcu ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-beyazlılarda Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına 3 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı anterenmanla devam edecek.

GALATASARAY

10:30 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı çalışmaları çift antrenmanla sürecek.

BASKETBOL

- EuroLeague

20:30 Anadolu Efes - Panathinaikos

SULTANLAR LİGİ

19:00 Eczacıbaşı VitrA - THY

GÜREŞ

Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

22:45 Hollanda - Fransa

22:45 Slovakya - Ukrayna

22:45 Galler - Danimarka

22:45 Güney Kıbrıs - Bulgaristan

22:45 Slovenya - Norveç

22:45 Cebelitarık - Ermenistan

22:45 Liechtenstein - Makedonya