16 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11:20 A Mili Takım, İsveç maçı için Konya\'ya hareket edecek.
12:30 Millilerin Konya\'ya gelişi
18:30 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19:00 A Milli Takım, İsveç maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek.
İSVEÇ MİLLİ TAKIMI
13:00 İsveç Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14:15 İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcu ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılarda Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına 3 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı anterenmanla devam edecek.
GALATASARAY
10:30 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı çalışmaları çift antrenmanla sürecek.
BASKETBOL
- EuroLeague
20:30 Anadolu Efes - Panathinaikos
SULTANLAR LİGİ
19:00 Eczacıbaşı VitrA - THY
GÜREŞ
Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ
22:45 Hollanda - Fransa
22:45 Slovakya - Ukrayna
22:45 Galler - Danimarka
22:45 Güney Kıbrıs - Bulgaristan
22:45 Slovenya - Norveç
22:45 Cebelitarık - Ermenistan
22:45 Liechtenstein - Makedonya