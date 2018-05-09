16. İstanbul Bienali'nin küratörü Nicolas Bourriaud oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda 14 Eylül-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali’nin küratörü Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud oldu.

Fransa’nın güncel sanat merkezlerinden Palais de Tokyo’nun kurucularından olan ve halen Montpellier Contemporain’in direktörlüğünü yürüten Nicolas Bourriaud küratörlüğü üstlenmesiyle ilgili olarak, “Kurulduğu 1987 yılından bu yana düzenlediği sergilerde her zaman güçlü küratöryel ifadelere yer veren İstanbul Bienali’nin tarihine katkı sunacak olmaktan büyük onur duyuyorum. İstanbul şehrinin, ikili düşüncenin hakim olduğu günümüz küresel siyasi ortamında bir kesişim noktası olarak özel bir anlam taşıdığına inanıyorum. Bu bağlamda 16. İstanbul Bienali ekseninde tarihsel durumumuzu yansıtan bir sergi şekillendirmeye çalışacağım” yorumunda bulundu.

"İstanbul’da merak uyandıran ve etkileyici bir sergi hazırlayacağına içtenlikle inanıyoruz"

16. İstanbul Bienali’nin Whitechapel Galerisi Direktörü ve küratör Iwona Blazwick, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, sanatçı İnci Eviner, Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi Artistik Direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa ile Buenos Aires Latin Amerika Sanat Müzesi Artistik Direktörü Agustín Pérez Rubio'dan oluşan danışma kurulu ise ''Bourriaud’nun saygın küratöryel ve teorik deneyimlerini, derin akademik çalışmalarını, sanatçılarla kurduğu uzun soluklu işbirliklerini ve genç kuşaklarla aktif ilişkisini göz önünde bulundurarak İstanbul’da merak uyandıran ve etkileyici bir sergi hazırlayacağına içtenlikle inanıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Nicolas Bourriaud Kimdir ?

Küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud, 1965’te doğdu. 1999-2006 seneleri arasında kurucuları arasında yer aldığı, Fransa’nın en büyük güncel sanat merkezlerinden Paris’teki Palais de Tokyo’nun eş direktörlüğünü üstlendi. 2004-2006 yıllarında Kiev’deki Victor Pinchuk Vakfı’nın kurucu danışmanlığını yaptı. 2007’den 2010’a kadar Londra’daki Tate Britain’da Gülbenkyan Küratörü unvanıyla görev aldı. 2010-2011 yıllarında ise Fransa Kültür Bakanlığı’nda öğrenim bölümünü yönetti. 2011’den 2015’e kadar Paris’teki École Nationale Supérieure des Beaux-Arts’ın direktörlüğünü yaptı. Halen kurucusu olduğu ve bünyesinde La Panacée sanat merkezi, Ecole Supérieure des Beaux-Arts ve 2019’da açılacak MoCo Müzesi’ni barındıran Montpellier Contemporain’ın (MoCo) direktörlüğünü yürütüyor.

16. İstanbul Bienali

16. İstanbul Bienali, İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda ve çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek. 16. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi 2018 sonbaharında düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulacak. Bienalin ön izleme günleri basın mensupları için 10-13 Eylül 2019, profesyoneller için ise 12-13 Eylül 2019 olacak.