16 ilde ‘FETÖ’ operasyonu; 93 eski polis gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 93 eski polis gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen ya da açıkta olan 137 polisin adının bulunduğu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan polislerin 'FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olduğu öne sürülen 'ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.