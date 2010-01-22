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16 ilde El Kaide operasyonu: 120 gözaltı

El Kaide’ye yönelik aralarında Gaziantep, İstanbul, Mersin ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ilde operasyon düzenen baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - El Kaide’ye yönelik aralarında Gaziantep, İstanbul, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde, terör örgütü El Kaide'ye karşı 16 ilde bu sabah erken saatlerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında Gaziantep’te kent merkezinde çeşitli adreslere baskın düzenledi.

Arama yapılan adreslerde, aralarında terör örgütünün Gaziantep il sorumlusunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmaya başlanan zanlılardan birinin Afganistan'a gittiği ve orada askeri eğitim gördüğü belirlendi.

İstanbul, Malatya, Mersin, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 ilde El Kaide üyesi 120 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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