16 hukuk örgütünden Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için çağrı: Meslektaşlarımız yaşamsal risk altında

Adil yargılanma talebiyle başladıkları ölüm orucunun 200. gününde olan Avukat Ebru Timtik ve 169. gününde olan Avukat Aytaç Ünsal için çağrı yapan 16 hukuk örgütü, meslektaşlarının yaşamlarının risk altında bulunduğunu belirterek, "Yargıtay incelemesinde bulunan dosyaların ivedilikle incelenmesini, her iki meslektaşımızın da sağlık durumları gözetilerek tahliye edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

16 hukuk örgütü, yaptıkları ortak açıklamada, Timtik ve Ünsal’ın sağlık durumlarının kötüye gittiği ve hayat risklerinin bulunduğu vurguladı ve kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Açıklama şu şekilde:

"18 meslektaşımız İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde usule, yasaya ve hukuka aykırı bir şekilde yargılanmıştır. Yapılan yargılama neticesinde Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal ile birlikte 18 avukat meslektaşımız hakkında “mesleki faaliyetleri” gerekçe gösterilerek toplamda 159 yıla varan hapis cezaları verilmiştir.

Tüm meslektaşların tahliye edilmelerinin üzerinden 10 saat geçmeden, bir kısım meslektaş hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, tahliye kararını veren hakimlerin yargılamadan alınıp başka bir heyetin atanması, bu yeni heyet tarafından hızla mahkumiyet kararı verilmesi, tanıkların mahkeme başkanı tarafından yönlendirilmesi, aslı dosya içerisinde yer almayan evrakların hükme esas alınması, savunma tanıklarının dinlenmemesi, savunma avukatlarının 2. ve 3. celselerde duruşma salonundan çıkarılması, dosya içerisindeki CMK’ya aykırı durumlardan yalnızca bir kısmıdır.

Tutuklu yargılanan meslektaşlarımız “Adil yargılanma hakkının sağlanması” talebiyle süresiz açlık grevine başlamışlar; Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal 5 Nisan 2020 tarihinde eylemlerini ölüm orucuna çevirmişlerdir.

Av. Ebru Timtik bugün itibariyle 30’dan fazla kilo kaybetmiş ve 40 kilonun altına düşmüştür. Uzun süreli açlığa bağlı olarak pek çok rahatsızlık yaşamaktadır. Ağzında oluşan yaralar boğazına doğru genişlemiştir. Bu sebeple konuşma ve yutkunma zorluğu yaşamaktadır. Artan ağız içi yaraları nedeniyle hekim tavsiyeleri üzerine almakta olduğu su, tuz ve şekeri almakta zorlanmaktadır. Ayrıca meslektaşımızın açlığının doksanlı günlerinde ellerinde oluşmaya başlayan kararmalar iyice artmış ve vücudunun kimi bölgelerinde yaralar oluşmuştur.

Av. Aytaç Ünsal bugün 25 kilodan fazla kilo kaybetmiş ve 59 kilonun altına düşmüştür. Uzun süreli açlığa bağlı olarak; Ağız içi yaralar, nefes darlığı, hızlı kas erimesi, halsizlik gibi rahatsızlıklar yaşamaktadır.

Gelinen aşamada her iki meslektaşımız da yaşamsal risk altındadır.

Aşağıda imzası bulunan hukuk kurumları olarak,

Tüm kamuoyunu meslektaşlarımıza yönelen hukuksuzluğa ses olmaya çağırıyor,

Yargıtay incelemesinde bulunan dosyalarının ivedilikle incelenmesini, hukukun genel esas ve usulleri gözetilerek bozma kararı verilmesini, her iki meslektaşımızın da sağlık durumları gözetilerek tahliye edilmesini talep ediyoruz."

İmzacı hukuk örgütleri şu şekilde:

Adalet için Hukukçular

Avukat Hakları Grubu

Avukat Hareketi

Avukatlar Sendikası

Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)

Demokrasi İçin Hukukçular(DİH)

Hukuk Hareketi Platformu

Kartal Hukukçular Derneği(KHD)

Katılımcı Avukatlar (KAV)

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV)

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)

Sosyal Hukuk

Toplumsal Hukuk