16 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası: İntihar ihtimali kadar farklı ihtimaller de araştırılsın

Tunceli'de 16 gündür kayıp olan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturma kapsamında şüpheli olarak gördükleri kardeşinin erkek arkadaşı Zainal Abarokov’a dair hiçbir şüphelerinin giderilmediğini, intihar ihtimali düşünüldüğü kadar farklı ihtimallerin de araştırılmasını istedi.

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya hala ulaşılabilinmiş değil. Doku’ya yönelik arama çalışmaları kaybolduğu gün bindiği minibüsten mobese kameralarının kayıtları üzerinden burada indiği yönündeki tahminler doğrultusunda Uzunçayır Baraj Gölü’nün Sarı Saltuk Viyadüğü Köprüsü çevresinde sürdürülüyor.

Gülistan’ın arama faaliyetlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen bir ekibin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, dalgıç polisler, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kayseri’den gelen Turkuaz Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri yer alıyor. Su altı görüntüleme cihazları ile sürdürülen arama çalışmalarına rağmen henüz Gülistan’a dair bir ize ulaşılmış değil.

Arama çalışmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde yere çömelmiş haldeki bir kişinin, Pertek-Tunceli karayolunda seyreden bir aracın kamerasına takıldığı görüntü ortaya çıkmıştı. Bu kişinin Gülistan Doku olup olmadığını belirlemek üzere savcılık talimatı ile görüntü incelemeye alınırken, bazı basın yayın organları görüntülerdeki kişinin Gülistan Doku olduğu yönünde haberler servis etti. Doku ailesi ise, söz konusu kişinin kızları olduğu yönünde kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.

En son Abarokov ile görüştü

2 haftayı aşkın süredir yürütülen arama çalışmaları sonucunda Gülistan’a dair bu zamana kadar ulaşılan bilgiler kaybolmadan önce erkek arkadaşı olduğu bilinen Zainal Abarokov ile bir kafenin önünde görüştüğü ve daha sonra üniversite aracına bindiği mobese kamerası kayıtları ile Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde bulunan kendisine ait hastane reçetesi ile kaleme aldığı bir not.

Bulunan bu not, yine bazı basın yayın organları tarafından “intihar notu” olarak kamuoyuna servis edildi. Ancak bu bilgi Doku ailesi tarafından yalanlandı. Aile, “intihar” diye paylaşılan notun derse geç kalma karşılığında 5 TL alan hocasını şikayet eden kızlarının kaleme aldığı ikinci bir dilekçe olduğunu belirtti.

Su altından çıkarılan dilekçede “Bize baskı yarattığını dile getirdiğimiz takdirde… Durumu hala bizi ve arkadaşlarımızın kişiselleştirmesi bize ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca dilekçemizde belirttiğimiz gibi alanımızın dersinde verim alamamaktayız. Bu konuda kaale alınmıyoruz…” ifadeleri yer aldı.

Kız kardeşinin ifadesi alındı

Arama çalışmaları süren Gülistan’a dair yürütülen soruşturmada okların çevrildiği isim erkek arkadaşı Zainan Abarokov. Gülistan kaybolmadan bir gün önce ve yine kaybolduğu Pazar günü son olarak çalıştığı kafenin önünde erkek arkadaşı Abarokov ile görüştü.İkili arasında yaşandığı paylaşılan tartışmalara rağmen Zainal Abarokov ile tartışmalarına tanık olan anne ve üvey polis babasının ifadelerine sadece bir kez başvuruldu. İkinin evlerindeki tartışmalarına şahit olan Abarokov’un kız kardeşinin ifadesine ise hiç başvurulmadı.

Doku ailesinin şüpheli olarak gördüğü Zainal Abarokov’un neden gözaltına alınmadığını sorduğu Vali Tuncay Sonel ve İl Emniyet Müdürü, ‘yeterli delil yok, gözetimimiz altındadır’ demekle yetindi. Ancak Gülistan’ı arama çalışmaları devam ederken, haklarında herhangi bir gözetim kararı verilmeyen Zainal ve ailesi kenti terk etti. Bu durum Doku ailesinde soru işaretlerine neden oldu.

"Suçlu değilse neden burada değil?"

Semra Turan ve Ayşe Sürme'nin haberine göre 16 gündür kayıp olan Gülistan’ın ablası Aygül Doku, kayıp kardeşine dair yürütülen soruşturma ve arama çalışmalarına dair konuştu. Mezopotamya Ajansı'nda16 gündür kayıp olan Gülistan’ın ablası Aygül Doku, kayıp kardeşine dair yürütülen soruşturma ve arama çalışmalarına dair konuştu.

Kardeşinin erkek arkadaşı ve en son görüştüğü isim olan Zainal Abarokov üzerinde duran Aygül Doku, “Şüpheli olarak gördüğümüz Zainal Abarokov ve ailesine dair bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Sorduğumuz tüm sorular ise cevapsız kalıyor. Zainal’ın şu anda nerede olduğuna dair bilgimiz yok. Ailesiyle Alanya’da gözetim altında olduğu söyleniyor. Ondan da emin değiliz. Yine Zainal’in anne ve babasının ifadesi alınıyor ancak kız kardeşinin alınmıyor. Ayrıca 3’nün verdiği ifadeler de çelişkili ve eksik. Örneğin evde yapılan tartışmalardan hiç bahsedilmiyor. Yine Gülistan’ın onların evine saat kaçta geldiğini hepsi farklı söylüyor. Zainal’ın telefon, bilgisayar yani teknolojik hiçbir eşyası incelemeye alınmıyor. Zainal konusunda hiçbir şüphemiz giderilmiyor. Neden Zainal ve ailesi üzerine gidilmiyor? Zainal’ın yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Ona dair de somut bir şey yok. Bu çocuk suçlu değilse neden burada değil. Bu da bizde birçok soru işareti bırakıyor” diye konuştu.

Kardeşine dair ‘intihar notu’ diye servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurgulayan abla Doku, “Bu not geç kalan öğrencilerden 5 TL alan hocayı rektöre şikayet için hazırlanan 2’nci bir dilekçe notudur. Hoca kendisinde nasıl bir etki bıraktıysa artık 2’nci bir dilekçe hazırlığı yapıyor. Bu dilekçe notu da suda çıkıyor” dedi.

"İntihar ihtimali kadar farklı ihtimaller araştırılsın"

Abla Doku, Uzunçayır Baraj Gölü’nde yürütülen arama çalışmandan ise memnun olduklarını dile getirdi.Fakat ‘intihar’ ihtimali üzerinde durulduğu kadar farklı ihtimallerin de araştırılmasını istediklerini dile getiren abla Doku, “16 gündür kardeşime dair tek bir ize ulaşamadık. Bu da aile olarak bizi derinden üzüyor ve etkiliyor. Kardeşim sağsa kendisini, ölü ise bedenini istiyorum” sözlerini sarf etti.

Abla Doku, son olarak duyarlı herkese kardeşinin bulunması için kendilerine destek olması çağrısında bulundu.